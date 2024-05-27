Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций,так как он противоречит ее интересам в области энергетики, заявил Петер Сийярто
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России», — заявил Сийярто, передает ТАСС. По его словам, новый пакет антироссийских мер противоречит венгерским интересам в области энергетики.
Ранее стало известно, что Евросоюз всерьез намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.