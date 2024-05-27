Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

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Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций,так как он противоречит ее интересам в области энергетики, заявил Петер Сийярто
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций,так как он противоречит ее интересам в области энергетики, заявил Петер Сийярто Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России», — заявил Сийярто, передает ТАСС. По его словам, новый пакет антироссийских мер противоречит венгерским интересам в области энергетики. 

Ранее стало известно, что Евросоюз всерьез намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

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Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России», — заявил Сийярто, передает ТАСС. По его словам, новый пакет антироссийских мер противоречит венгерским интересам в области энергетики.  Ранее стало известно, что Евросоюз всерьез намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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