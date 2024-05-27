Хоккейную школу «Трактор» признали лучшей на Урале и в Западной Сибири

28 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Воспитанники школы «Трактор» стали лучшими в своих возрастных группах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Трактор» — лучшая хоккейная школа Урала и Западной Сибири по итогам сезона 2023—2024 годов. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор». «Екатеринбургский филиал Федерации хоккея России подвел итоги прошедшего сезона и составил рейтинг хоккейных школ. В сезоне 2023/24 пять команд школы „Трактор“ вошли в призовую тройку Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, в том числе трижды становились лучшей командой региона. Итоговый результат позволил системе „черно-белых“ возглавить рейтинг, обогнав при этом лидеров прошлого сезона — омский „Авангард“ и ханты-мансийскую „Югру-ЮКИОР“. „Трактор“, в свою очередь, улучшил прошлогодний показатель на две строчки, выбравшись в лидеры с третьей позиции», — сообщили в пресс-службе клуба. По итогам сезона «Трактор-2007» стал чемпионом России, «Трактор-2008», «Трактор-2011» и «Трактор-2012» выиграли первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. «Трактор-2010» стал не только победителем первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, но и бронзовым призером первенства России. Всего в рейтинге значатся 53 хоккейных школы из Омской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края и республики Башкортостан. Также он включает спортшколу «Барыс» из казахстанской Астаны, занявшую восьмое место. Среди школ Челябинской области на пятом месте в рейтинге находится «Металлург» из Магнитогорска, на девятом — спортшкола имени Макарова, на 11-м — «Заряд», на 12-м — «Белые медведи», на 20-м — «Метеор-Сигнал» (все — Челябинск). На 34 месте — спортшкола «Таганай» (Златоуст), на 40-м — «Молот» из Чебаркуля, на 42-м — «Юниор» из Троицка, на 49-м — «Коркино» из одноименного города, и на 53-м — «Старт» из Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Трактор» — лучшая хоккейная школа Урала и Западной Сибири по итогам сезона 2023—2024 годов. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор». «Екатеринбургский филиал Федерации хоккея России подвел итоги прошедшего сезона и составил рейтинг хоккейных школ. В сезоне 2023/24 пять команд школы „Трактор“ вошли в призовую тройку Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, в том числе трижды становились лучшей командой региона. Итоговый результат позволил системе „черно-белых“ возглавить рейтинг, обогнав при этом лидеров прошлого сезона — омский „Авангард“ и ханты-мансийскую „Югру-ЮКИОР“. „Трактор“, в свою очередь, улучшил прошлогодний показатель на две строчки, выбравшись в лидеры с третьей позиции», — сообщили в пресс-службе клуба. По итогам сезона «Трактор-2007» стал чемпионом России, «Трактор-2008», «Трактор-2011» и «Трактор-2012» выиграли первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. «Трактор-2010» стал не только победителем первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, но и бронзовым призером первенства России. Всего в рейтинге значатся 53 хоккейных школы из Омской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края и республики Башкортостан. Также он включает спортшколу «Барыс» из казахстанской Астаны, занявшую восьмое место. Среди школ Челябинской области на пятом месте в рейтинге находится «Металлург» из Магнитогорска, на девятом — спортшкола имени Макарова, на 11-м — «Заряд», на 12-м — «Белые медведи», на 20-м — «Метеор-Сигнал» (все — Челябинск). На 34 месте — спортшкола «Таганай» (Златоуст), на 40-м — «Молот» из Чебаркуля, на 42-м — «Юниор» из Троицка, на 49-м — «Коркино» из одноименного города, и на 53-м — «Старт» из Челябинска.