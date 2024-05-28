Путин раскрыл, кто по закону должен возглавить Украину

Путин назвал легитимной властью на Украине парламент и спикера
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады Фото:

Украинский закон говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются, а значит вся власть переходит спикеру парламента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются», — подчеркнул президент России, добавив, что о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Украинский закон говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются, а значит вся власть переходит спикеру парламента. «Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются», — подчеркнул президент России, добавив, что о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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