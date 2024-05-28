Путин раскрыл, кто по закону должен возглавить Украину

Путин назвал легитимной властью на Украине парламент и спикера

28 мая 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинский закон говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются, а значит вся власть переходит спикеру парламента. «Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются», — подчеркнул президент России, добавив, что о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский закон говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются, а значит вся власть переходит спикеру парламента. «Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются», — подчеркнул президент России, добавив, что о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».