Путин объяснил, почему ВС РФ начали наступление в Харьковской области

Путин: РФ перешла к созданию зоны безопасности, наступая в Харьковской области

28 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Россия создает безопасную зону, сообщил Владимир Путин Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВС России в Харьковской области спровоцировано действиями Запада, Россия создает зону безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин во время пресс-конференции в Узбекистане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление ВС России в Харьковской области спровоцировано действиями Запада, Россия создает зону безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин во время пресс-конференции в Узбекистане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».