Путин объяснил, почему ВС РФ начали наступление в Харьковской области

Путин: РФ перешла к созданию зоны безопасности, наступая в Харьковской области
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
Россия создает безопасную зону, сообщил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВС России в Харьковской области спровоцировано действиями Запада, Россия создает зону безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин во время пресс-конференции в Узбекистане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Наступление ВС России в Харьковской области спровоцировано действиями Запада, Россия создает зону безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин во время пресс-конференции в Узбекистане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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