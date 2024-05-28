Путин объяснил, почему ВС РФ начали наступление в Харьковской области

Россия создает безопасную зону, сообщил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Наступление ВС России в Харьковской области спровоцировано действиями Запада, Россия создает зону безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин во время пресс-конференции в Узбекистане. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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