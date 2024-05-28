Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения РФ

28 мая 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Россия имеет информацию об иностранных наемниках на Украине, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранный контингент, находящийся на Украине, будет подвержен атаке со стороны российской армии. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. «Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения ВС РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что российская сторона осведомлена о наличии западных наемников на территории Украины, и эта информация не нова. В ходе перехватов связи на Украине постоянно фиксируется иностранная речь, включая французскую и польскую. Россия будет действовать согласно собственным планам, независимо от того, кто находится на Украине, заключил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранный контингент, находящийся на Украине, будет подвержен атаке со стороны российской армии. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. «Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения ВС РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что российская сторона осведомлена о наличии западных наемников на территории Украины, и эта информация не нова. В ходе перехватов связи на Украине постоянно фиксируется иностранная речь, включая французскую и польскую. Россия будет действовать согласно собственным планам, независимо от того, кто находится на Украине, заключил Путин.