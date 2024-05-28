Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения РФ

Иностранный контингент, находящийся на Украине, будет подвержен атаке со стороны российской армии. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения ВС РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что российская сторона осведомлена о наличии западных наемников на территории Украины, и эта информация не нова.
В ходе перехватов связи на Украине постоянно фиксируется иностранная речь, включая французскую и польскую. Россия будет действовать согласно собственным планам, независимо от того, кто находится на Украине, заключил Путин.
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