Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения РФ

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Россия имеет информацию об иностранных наемниках на Украине, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранный контингент, находящийся на Украине, будет подвержен атаке со стороны российской армии. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения ВС РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что российская сторона осведомлена о наличии западных наемников на территории Украины, и эта информация не нова.

В ходе перехватов связи на Украине постоянно фиксируется иностранная речь, включая французскую и польскую. Россия будет действовать согласно собственным планам, независимо от того, кто находится на Украине, заключил Путин.

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Иностранный контингент, находящийся на Украине, будет подвержен атаке со стороны российской армии. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. «Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения ВС РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что российская сторона осведомлена о наличии западных наемников на территории Украины, и эта информация не нова. В ходе перехватов связи на Украине постоянно фиксируется иностранная речь, включая французскую и польскую. Россия будет действовать согласно собственным планам, независимо от того, кто находится на Украине, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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