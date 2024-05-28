Путин показал, что готов продолжить переговоры по Украине

Россия, по словам Путина, готова продолжать переговорный процесс по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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