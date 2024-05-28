Путин показал, что готов продолжить переговоры по Украине

Путин: Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Россия, по словам Путина, готова продолжать переговорный процесс по Украине Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

«Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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