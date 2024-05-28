Путин показал, что готов продолжить переговоры по Украине

Путин: Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине

28 мая 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Россия, по словам Путина, готова продолжать переговорный процесс по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».