Бойцы ВСУ рассказали о жизни в российском плену. Фотогалерея

ЕСПЧ обратил внимание на пытки военнопленного ВС России на Украине

29 мая 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

К украинским военнопленным в России относятся хорошо, рассказывали сами солдаты, которые попали в плен по разным причинам Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дело о пытках российского военнопленного Дениса Резникова взял в работу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот процесс называется «Резников против Украины», рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. URA.RU решило сравнить, то как к российским и украинским военным относятся в плену. Солдаты ВСУ говорили, что их кормят и поят, а также помогают с лечением. Российские военные наоборот докладывали о жестоких пытках на Украине. Одному из них даже прострелили голову, однако он выжил. Все подробности — в фотогалерее. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что практически ко всем жителям ДНР, которые были освобождены из плена, применялись пытки. Речь не только про физическое насилие, но и моральные. Поэтому освобожденным всегда нужна серьезная медицинская помощь. Также известен случай, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России. Они выманивали у нее личные данные, а также просили сфотографировать военное здание рядом с домом, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело о пытках российского военнопленного Дениса Резникова взял в работу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот процесс называется «Резников против Украины», рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. URA.RU решило сравнить, то как к российским и украинским военным относятся в плену. Солдаты ВСУ говорили, что их кормят и поят, а также помогают с лечением. Российские военные наоборот докладывали о жестоких пытках на Украине. Одному из них даже прострелили голову, однако он выжил. Все подробности — в фотогалерее. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что практически ко всем жителям ДНР, которые были освобождены из плена, применялись пытки. Речь не только про физическое насилие, но и моральные. Поэтому освобожденным всегда нужна серьезная медицинская помощь. Также известен случай, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России. Они выманивали у нее личные данные, а также просили сфотографировать военное здание рядом с домом, передает RT.