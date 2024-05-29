Бойцы ВСУ рассказали о жизни в российском плену. Фотогалерея

ЕСПЧ обратил внимание на пытки военнопленного ВС России на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник,  stock
К украинским военнопленным в России относятся хорошо, рассказывали сами солдаты, которые попали в плен по разным причинам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дело о пытках российского военнопленного Дениса Резникова взял в работу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот процесс называется «Резников против Украины», рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

URA.RU решило сравнить, то как к российским и украинским военным относятся в плену. Солдаты ВСУ говорили, что их кормят и поят, а также помогают с лечением. Российские военные наоборот докладывали о жестоких пытках на Украине. Одному из них даже прострелили голову, однако он выжил. Все подробности — в фотогалерее.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что практически ко всем жителям ДНР, которые были освобождены из плена, применялись пытки. Речь не только про физическое насилие, но и моральные. Поэтому освобожденным всегда нужна серьезная медицинская помощь. Также известен случай, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России. Они выманивали у нее личные данные, а также просили сфотографировать военное здание рядом с домом, передает RT.

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Дело о пытках российского военнопленного Дениса Резникова взял в работу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот процесс называется «Резников против Украины», рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. URA.RU решило сравнить, то как к российским и украинским военным относятся в плену. Солдаты ВСУ говорили, что их кормят и поят, а также помогают с лечением. Российские военные наоборот докладывали о жестоких пытках на Украине. Одному из них даже прострелили голову, однако он выжил. Все подробности — в фотогалерее. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что практически ко всем жителям ДНР, которые были освобождены из плена, применялись пытки. Речь не только про физическое насилие, но и моральные. Поэтому освобожденным всегда нужна серьезная медицинская помощь. Также известен случай, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России. Они выманивали у нее личные данные, а также просили сфотографировать военное здание рядом с домом, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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