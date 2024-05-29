Дело о пытках российского военнопленного Дениса Резникова взял в работу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот процесс называется «Резников против Украины», рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
URA.RU решило сравнить, то как к российским и украинским военным относятся в плену. Солдаты ВСУ говорили, что их кормят и поят, а также помогают с лечением. Российские военные наоборот докладывали о жестоких пытках на Украине. Одному из них даже прострелили голову, однако он выжил. Все подробности — в фотогалерее.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что практически ко всем жителям ДНР, которые были освобождены из плена, применялись пытки. Речь не только про физическое насилие, но и моральные. Поэтому освобожденным всегда нужна серьезная медицинская помощь. Также известен случай, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России. Они выманивали у нее личные данные, а также просили сфотографировать военное здание рядом с домом, передает RT.
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