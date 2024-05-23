Омбудсмен Морозова: ВСУ пытали почти каждого пленного дончанина

Практически ко всем из 326 жителей ДНР, освобождённых из украинского плена с начала специальной военной операции, применялись пытки и моральное давление. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Практически ко всем из них применялись различного рода пытки, физическое и моральное давление", — сказала Морозова ТАСС в ходе координационного совета омбудсменов. Она добавила, что с начала спецоперации получилось вернуть домой сотни защитников, 326 из которых — это жители республики. Морозова также отметила, что все освобождённые проходят необходимую реабилитацию и получают соответствующую медицинскую помощь.
Ранее ООН обнародовала доклад Управления верховного комиссара по правам человека. В нем говорится о пытках и сексуальном насилии над российскими военнопленными с декабря 2023 по февраль 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться наказания всех военных преступников на Украине.
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