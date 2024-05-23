Омбудсмен Морозова: ВСУ пытали почти каждого пленного дончанина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Почти каждый побывавший в плену житель ДНР сталкивался с пытками
Почти каждый побывавший в плену житель ДНР сталкивался с пытками Фото:

Практически ко всем из 326 жителей ДНР, освобождённых из украинского плена с начала специальной военной операции, применялись пытки и моральное давление. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Практически ко всем из них применялись различного рода пытки, физическое и моральное давление", — сказала Морозова ТАСС в ходе координационного совета омбудсменов. Она добавила, что с начала спецоперации получилось вернуть домой сотни защитников, 326 из которых — это жители республики. Морозова также отметила, что все освобождённые проходят необходимую реабилитацию и получают соответствующую медицинскую помощь.

Ранее ООН обнародовала доклад Управления верховного комиссара по правам человека. В нем говорится о пытках и сексуальном насилии над российскими военнопленными с декабря 2023 по февраль 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться наказания всех военных преступников на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Практически ко всем из 326 жителей ДНР, освобождённых из украинского плена с начала специальной военной операции, применялись пытки и моральное давление. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Практически ко всем из них применялись различного рода пытки, физическое и моральное давление", — сказала Морозова ТАСС в ходе координационного совета омбудсменов. Она добавила, что с начала спецоперации получилось вернуть домой сотни защитников, 326 из которых — это жители республики. Морозова также отметила, что все освобождённые проходят необходимую реабилитацию и получают соответствующую медицинскую помощь. Ранее ООН обнародовала доклад Управления верховного комиссара по правам человека. В нем говорится о пытках и сексуальном насилии над российскими военнопленными с декабря 2023 по февраль 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться наказания всех военных преступников на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...