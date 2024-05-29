Фонд, помогающий военным и их семьям в ЯНАО, отчитался за год работы

Ямальский филиал «Защитников Отечества» обработал более 7000 запросов

30 мая 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала Фото: Илья Московец © URA.RU Фонд «Защитники Отечества» на Ямале отмечает годовщину успешной работы в поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов. За год в ямальском филиале было обработано более семи тысяч запросов, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. «Мы неоднократно убедились, насколько важно и нужно создать такую организацию, куда можно обратиться по любым вопросам героям спецоперации и их родным. Успешная работа во многом зависит от команды — социальные координаторы готовы круглосуточно оказать помощь в решении любых проблем и ситуаций», — поделилась Наталья Казановская, руководитель ямальского филиала фонда. Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала, помогая бойцам получить удостоверение ветерана, статус инвалида боевых действий или пройти медицинскую реабилитацию и получить психологическую поддержку. Фонд заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, что позволяет оказывать многостороннюю помощь. Создание фонда «Защитники Отечества» было инициировано президентом России Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года. С тех пор филиалы фонда открылись во всех регионах страны и начали работу 1 июня. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о деятельности организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд «Защитники Отечества» на Ямале отмечает годовщину успешной работы в поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов. За год в ямальском филиале было обработано более семи тысяч запросов, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. «Мы неоднократно убедились, насколько важно и нужно создать такую организацию, куда можно обратиться по любым вопросам героям спецоперации и их родным. Успешная работа во многом зависит от команды — социальные координаторы готовы круглосуточно оказать помощь в решении любых проблем и ситуаций», — поделилась Наталья Казановская, руководитель ямальского филиала фонда. Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала, помогая бойцам получить удостоверение ветерана, статус инвалида боевых действий или пройти медицинскую реабилитацию и получить психологическую поддержку. Фонд заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, что позволяет оказывать многостороннюю помощь. Создание фонда «Защитники Отечества» было инициировано президентом России Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года. С тех пор филиалы фонда открылись во всех регионах страны и начали работу 1 июня. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о деятельности организации.