29 мая 2024

Фонд, помогающий военным и их семьям в ЯНАО, отчитался за год работы

Ямальский филиал «Защитников Отечества» обработал более 7000 запросов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, фонд защитники отечества
Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала Фото:

Фонд «Защитники Отечества» на Ямале отмечает годовщину успешной работы в поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов. За год в ямальском филиале было обработано более семи тысяч запросов, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

«Мы неоднократно убедились, насколько важно и нужно создать такую организацию, куда можно обратиться по любым вопросам героям спецоперации и их родным. Успешная работа во многом зависит от команды — социальные координаторы готовы круглосуточно оказать помощь в решении любых проблем и ситуаций», — поделилась Наталья Казановская, руководитель ямальского филиала фонда.

Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала, помогая бойцам получить удостоверение ветерана, статус инвалида боевых действий или пройти медицинскую реабилитацию и получить психологическую поддержку. Фонд заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, что позволяет оказывать многостороннюю помощь.

Создание фонда «Защитники Отечества» было инициировано президентом России Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года. С тех пор филиалы фонда открылись во всех регионах страны и начали работу 1 июня. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о деятельности организации.

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Фонд «Защитники Отечества» на Ямале отмечает годовщину успешной работы в поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов. За год в ямальском филиале было обработано более семи тысяч запросов, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. «Мы неоднократно убедились, насколько важно и нужно создать такую организацию, куда можно обратиться по любым вопросам героям спецоперации и их родным. Успешная работа во многом зависит от команды — социальные координаторы готовы круглосуточно оказать помощь в решении любых проблем и ситуаций», — поделилась Наталья Казановская, руководитель ямальского филиала фонда. Социальные координаторы фонда активно работают во всех муниципалитетах Ямала, помогая бойцам получить удостоверение ветерана, статус инвалида боевых действий или пройти медицинскую реабилитацию и получить психологическую поддержку. Фонд заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, что позволяет оказывать многостороннюю помощь. Создание фонда «Защитники Отечества» было инициировано президентом России Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года. С тех пор филиалы фонда открылись во всех регионах страны и начали работу 1 июня. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о деятельности организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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