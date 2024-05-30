WP: Зеленский отстранил близких США высокопоставленных чиновников

30 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Зеленский отстранил от работы высокопоставленных чиновников, которые были близки к США, пишет газета Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отстранил ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что защита Киева от коррупции должна быть значительной. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере», — заявил Блинкен во время своего визита в Киев. Его слова передает газета . Дипломатические разногласия между Киевом и Вашингтоном усилились после середины мая, когда состоялся визит Блинкена на Украину. Он использовал поездку для того, чтобы подчеркнуть необходимость борьбы с коррупцией, что, по словам неназванных дипломатов, вызвало резкую реакцию со стороны Зеленского. Уровень коррупции на Украине продолжает расти даже на фоне конфликта. Так, в стране с 2022 года число миллионеров выросло на 16%, пишет Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что защита Киева от коррупции должна быть значительной. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере», — заявил Блинкен во время своего визита в Киев. Его слова передает газета. Дипломатические разногласия между Киевом и Вашингтоном усилились после середины мая, когда состоялся визит Блинкена на Украину. Он использовал поездку для того, чтобы подчеркнуть необходимость борьбы с коррупцией, что, по словам неназванных дипломатов, вызвало резкую реакцию со стороны Зеленского. Уровень коррупции на Украине продолжает расти даже на фоне конфликта. Так, в стране с 2022 года число миллионеров выросло на 16%, пишет Pravda.ru.