WP: Зеленский отстранил близких США высокопоставленных чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что защита Киева от коррупции должна быть значительной. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере», — заявил Блинкен во время своего визита в Киев. Его слова передает
Дипломатические разногласия между Киевом и Вашингтоном усилились после середины мая, когда состоялся визит Блинкена на Украину. Он использовал поездку для того, чтобы подчеркнуть необходимость борьбы с коррупцией, что, по словам неназванных дипломатов, вызвало резкую реакцию со стороны Зеленского.
Уровень коррупции на Украине продолжает расти даже на фоне конфликта. Так, в стране с 2022 года число миллионеров
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