В Бундестаге призвали Шольца к ответу за смену курса по ударам ВСУ территории РФ

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В Германии разрешили ВСУ использовать западное оружие против РФ
В Германии разрешили ВСУ использовать западное оружие против РФ Фото:
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Депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт потребовала от канцлера Олафа Шольца публичных разъяснений по поводу использования немецкого оружия против целей в России. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — выразила свою позицию Вагенкнехт. Она выступила с критикой текущего курса правительства и выразила опасения по поводу возможной эскалации конфликта, которая может привести к мировой войне.

В конце мая немецкие власти признали возможность использования их вооружений на территории Харьковской области В Германии уточнили, что ВСУ могут использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами».

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Депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт потребовала от канцлера Олафа Шольца публичных разъяснений по поводу использования немецкого оружия против целей в России. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke. «Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — выразила свою позицию Вагенкнехт. Она выступила с критикой текущего курса правительства и выразила опасения по поводу возможной эскалации конфликта, которая может привести к мировой войне. В конце мая немецкие власти признали возможность использования их вооружений на территории Харьковской области В Германии уточнили, что ВСУ могут использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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