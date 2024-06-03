В Бундестаге призвали Шольца к ответу за смену курса по ударам ВСУ территории РФ

Депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт потребовала от канцлера Олафа Шольца публичных разъяснений по поводу использования немецкого оружия против целей в России. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.
«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — выразила свою позицию Вагенкнехт. Она выступила с критикой текущего курса правительства и выразила опасения по поводу возможной эскалации конфликта, которая может привести к мировой войне.
В конце мая немецкие власти признали возможность использования их вооружений на территории Харьковской области В Германии уточнили, что ВСУ могут использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами».
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