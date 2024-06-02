В Германии допустили применение ВСУ Patriot для атаки на авиацию РФ

Германия признала возможность использования Украиной систем противовоздушной обороны Patriot для сбития самолетов в российском воздушном пространстве. Об этом заявил глава немецко-украинского ситуационного центра, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг.
«Вполне возможно, что системы „Пэтриот“ теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией. Они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами», — передает слова Кристиана Фрейдига немецкий портал Tagesschau.
Фрейдиг акцентировал внимание на том, что украинская армия несет полную ответственность за эксплуатацию систем. Применение систем Patriot должно соответствовать стандартам международного права, добавил немецкий генерал.
Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно разрушают системы Patriot, поставляемые Киеву. Так, после удара по украинскому аэропорту Жуляны в Киеве были уничтожены две соответствующие ЗРК, передавало ТАСС.
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