Россия жестко обратилась к США после их разрешения Украине бить вглубь страны

Рябков: РФ предостерегает Штаты от просчетов, которые могут иметь последствия
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Россия сделала США предупреждение об использовании ВСУ поставленного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штатам не стоит допускать фатальных просчетов в контексте диктовки Украине, как вести конфликт против РФ. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву от США бить вглубь России.

«Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», — заявил Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал разрешение США использовать Украине поставленное оружие для ударов по России. Он также добавил, что Штатам не стоит пренебрегать предупреждениями Москвы.

Ранее Штаты разрешили ВСУ использовать американское оружие. Это было сделано на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области.

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Штатам не стоит допускать фатальных просчетов в контексте диктовки Украине, как вести конфликт против РФ. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву от США бить вглубь России. «Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», — заявил Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал разрешение США использовать Украине поставленное оружие для ударов по России. Он также добавил, что Штатам не стоит пренебрегать предупреждениями Москвы. Ранее Штаты разрешили ВСУ использовать американское оружие. Это было сделано на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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