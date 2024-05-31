Пентагон: Байден разрешил Украине ударять по России оружием США

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие на территории России. Об этом заявил представитель Пентагона.
«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области», — передает слова представителя ТАСС. Он уточнил, что речь идет только об ответных ударах и о соседних с Харьковской областью российских районах.
Ранее газета Politico заявила, что Байден тайно разрешил Украине использовать оружие США для ударов по РФ. Источник газеты отмечал, что это может привести к эскалации конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что разговоры о разрешении ВСУ бить по России
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