Экономист назвала категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

Экономист Сорокина: педагогам СПО и пожарным готовят досрочную пенсию

04 июня 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выхода пенсию с 50 лет. Об этом сообщает директора Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокин. «Педагоги СПО, в отличие от школьных учителей, не могут уйти на четверть досрочно по выслуге лет, поскольку большинство их содержат старше 18 лет», — отметила Сорокина, пишет «Прайм». Она отметила, что педагоги СПО не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, так как для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. Армейские пожарные работают в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудники государственной пожарной службы. Сорокина отметила, что законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выхода пенсию с 50 лет. Об этом сообщает директора Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокин. «Педагоги СПО, в отличие от школьных учителей, не могут уйти на четверть досрочно по выслуге лет, поскольку большинство их содержат старше 18 лет», — отметила Сорокина, пишет «Прайм». Она отметила, что педагоги СПО не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, так как для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. Армейские пожарные работают в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудники государственной пожарной службы. Сорокина отметила, что законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников.