В Великом Новгороде утонули четыре индийских студента-медика

В Великом Новгороде нашли тело одного из четырех утонувших индийских студентов
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Найдено тело одного из студентов, погибших реке Волхове в Великом Новгороде
Найдено тело одного из студентов, погибших реке Волхове в Великом Новгороде Фото:

В Великом Новгороде найдено тело одного из индийских студентов, пропавших после купания в реке Волхов. Личность найденного иностранца пока не установлена.

«Найдено тело одного из индийских студентов, утонувших в Великом Новгороде <...> Личность найденного иностранца выясняется», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что спасти удалось только девушку 19 лет — Нишу Сонавану. Сейчас она находится в больнице.

Трагедия произошла 4 июня, когда после занятий компания студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого отправилась к реке Волхове. Студенты хотели искупаться, но течение их снесло. На помощь им бросились прохожие, но большинство студентов к этому моменту уже ушло под воду.

Среди погибших студентов — Джишан и Джиа Пинджари, оба 19 лет, Харшал Десале, 19 лет, и Малик Гуламгоус Моххамад Якуб, 20 лет. Прокуратура Новгородской области взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия.

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В Великом Новгороде найдено тело одного из индийских студентов, пропавших после купания в реке Волхов. Личность найденного иностранца пока не установлена. «Найдено тело одного из индийских студентов, утонувших в Великом Новгороде <...> Личность найденного иностранца выясняется», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что спасти удалось только девушку 19 лет — Нишу Сонавану. Сейчас она находится в больнице. Трагедия произошла 4 июня, когда после занятий компания студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого отправилась к реке Волхове. Студенты хотели искупаться, но течение их снесло. На помощь им бросились прохожие, но большинство студентов к этому моменту уже ушло под воду. Среди погибших студентов — Джишан и Джиа Пинджари, оба 19 лет, Харшал Десале, 19 лет, и Малик Гуламгоус Моххамад Якуб, 20 лет. Прокуратура Новгородской области взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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