Хинштейн вступился за многодетного отца из Сызрани, обвиненного в дезертирстве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру с просьбой провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиняемого в дезертирстве. По словам депутата, ситуация требует тщательного рассмотрения.
«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — написал он в своем telegram-канале. Он также сообщил, что суд над многодетным отцом состоится через неделю.
Ранее было возбуждено уголовное дело о дезертирстве в отношении мобилизованного жителя Сызрани, вернувшегося на СВО после рождения ребенка. Солдат находился в отпуске по рождению ребенка и обратился с рапортами о продлении отпуска и демобилизации. В части его заверили, что все будет решено в его пользу, однако позже против него возбудили уголовное дело.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру с просьбой провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиняемого в дезертирстве. По словам депутата, ситуация требует тщательного рассмотрения. «Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — написал он в своем telegram-канале. Он также сообщил, что суд над многодетным отцом состоится через неделю. Ранее было возбуждено уголовное дело о дезертирстве в отношении мобилизованного жителя Сызрани, вернувшегося на СВО после рождения ребенка. Солдат находился в отпуске по рождению ребенка и обратился с рапортами о продлении отпуска и демобилизации. В части его заверили, что все будет решено в его пользу, однако позже против него возбудили уголовное дело.