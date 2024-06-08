Хинштейн вступился за многодетного отца из Сызрани, обвиненного в дезертирстве

Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу многодетного бойца из Сызрани

Депутат Госдумы Хинштейн просит провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиненного в дезертирстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру с просьбой провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиняемого в дезертирстве. По словам депутата, ситуация требует тщательного рассмотрения.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — написал он в своем telegram-канале . Он также сообщил, что суд над многодетным отцом состоится через неделю.

Ранее было возбуждено уголовное дело о дезертирстве в отношении мобилизованного жителя Сызрани, вернувшегося на СВО после рождения ребенка. Солдат находился в отпуске по рождению ребенка и обратился с рапортами о продлении отпуска и демобилизации. В части его заверили, что все будет решено в его пользу, однако позже против него возбудили уголовное дело.