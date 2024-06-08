08 июня 2024

Хинштейн вступился за многодетного отца из Сызрани, обвиненного в дезертирстве

Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу многодетного бойца из Сызрани
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Депутат Госдумы Хинштейн просит провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиненного в дезертирстве Фото:
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру с просьбой провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиняемого в дезертирстве. По словам депутата, ситуация требует тщательного рассмотрения.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — написал он в своем telegram-канале. Он также сообщил, что суд над многодетным отцом состоится через неделю.

Ранее было возбуждено уголовное дело о дезертирстве в отношении мобилизованного жителя Сызрани, вернувшегося на СВО после рождения ребенка. Солдат находился в отпуске по рождению ребенка и обратился с рапортами о продлении отпуска и демобилизации. В части его заверили, что все будет решено в его пользу, однако позже против него возбудили уголовное дело.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру с просьбой провести проверку по делу солдата из Сызрани, обвиняемого в дезертирстве. По словам депутата, ситуация требует тщательного рассмотрения. «Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — написал он в своем telegram-канале. Он также сообщил, что суд над многодетным отцом состоится через неделю. Ранее было возбуждено уголовное дело о дезертирстве в отношении мобилизованного жителя Сызрани, вернувшегося на СВО после рождения ребенка. Солдат находился в отпуске по рождению ребенка и обратился с рапортами о продлении отпуска и демобилизации. В части его заверили, что все будет решено в его пользу, однако позже против него возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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