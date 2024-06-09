Мединский прокомментировал заведение против него дела

Мединский: с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории
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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, мединский владимир
Мединский заявил, что с воодушевлением воспринял реакцию СБУ на вышедший учебник по истории Фото:

Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением воспринял информацию о том, что Служба безопасности Украины завела против него уголовное дело после издания его учебника по истории. Об этом политик рассказал, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории. Это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым», — цитируют слова Мединского РИА Новости.

Мединский также отметил, что с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ изданные учебники. После этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему, сказал он.

Ранее СБУ завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Поводом стал новый учебник по истории для 11-х классов. Украинские спецслужбы утверждают, что Мединский и Торкунов якобы сфальсифицировали историю становления Украины и оказывают поддержку спецоперации.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением воспринял информацию о том, что Служба безопасности Украины завела против него уголовное дело после издания его учебника по истории. Об этом политик рассказал, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума. «Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории. Это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым», — цитируют слова Мединского РИА Новости. Мединский также отметил, что с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ изданные учебники. После этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему, сказал он. Ранее СБУ завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Поводом стал новый учебник по истории для 11-х классов. Украинские спецслужбы утверждают, что Мединский и Торкунов якобы сфальсифицировали историю становления Украины и оказывают поддержку спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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