Мединский прокомментировал заведение против него дела

Мединский: с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории

09 июня 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Мединский заявил, что с воодушевлением воспринял реакцию СБУ на вышедший учебник по истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением воспринял информацию о том, что Служба безопасности Украины завела против него уголовное дело после издания его учебника по истории. Об этом политик рассказал, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума. «Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории. Это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым», — цитируют слова Мединского РИА Новости. Мединский также отметил, что с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ изданные учебники. После этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему, сказал он. Ранее СБУ завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Поводом стал новый учебник по истории для 11-х классов. Украинские спецслужбы утверждают, что Мединский и Торкунов якобы сфальсифицировали историю становления Украины и оказывают поддержку спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением воспринял информацию о том, что Служба безопасности Украины завела против него уголовное дело после издания его учебника по истории. Об этом политик рассказал, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума. «Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории. Это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым», — цитируют слова Мединского РИА Новости. Мединский также отметил, что с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ изданные учебники. После этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему, сказал он. Ранее СБУ завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Поводом стал новый учебник по истории для 11-х классов. Украинские спецслужбы утверждают, что Мединский и Торкунов якобы сфальсифицировали историю становления Украины и оказывают поддержку спецоперации.