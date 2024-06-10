Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

10 июня 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Маск считает, что сын президента США должен быть проверен на коррупцию Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Миллиардер из США Илон Маск предложит проверить участие сына президента страны Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом Маск написал в соцсети. «Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Так миллиардер прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия. Как говорится в материалах дела, Байден-младший употреблял наркотики, поэтому лишен права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хотя обычным нарушителям по аналогичным делам приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантер Байден настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда сын действующего президента страны попал под суд. Палата представителей США ранее намеревалась подать жалобу на Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. Он демонстративно проигнорировал два законных вызова и не пришел на свою дачу показаний в декабре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер из США Илон Маск предложит проверить участие сына президента страны Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом Маск написал в соцсети. «Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Так миллиардер прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия. Как говорится в материалах дела, Байден-младший употреблял наркотики, поэтому лишен права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хотя обычным нарушителям по аналогичным делам приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантер Байден настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда сын действующего президента страны попал под суд. Палата представителей США ранее намеревалась подать жалобу на Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. Он демонстративно проигнорировал два законных вызова и не пришел на свою дачу показаний в декабре.