10 июня 2024

Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск считает, что сын президента США должен быть проверен на коррупцию Фото:

Миллиардер из США Илон Маск предложит проверить участие сына президента страны Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом Маск написал в соцсети.

«Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Так миллиардер прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия.

Как говорится в материалах дела, Байден-младший употреблял наркотики, поэтому лишен права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хотя обычным нарушителям по аналогичным делам приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.

Хантер Байден настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда сын действующего президента страны попал под суд.

Палата представителей США ранее намеревалась подать жалобу на Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. Он демонстративно проигнорировал два законных вызова и не пришел на свою дачу показаний в декабре.

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Миллиардер из США Илон Маск предложит проверить участие сына президента страны Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом Маск написал в соцсети. «Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Так миллиардер прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия. Как говорится в материалах дела, Байден-младший употреблял наркотики, поэтому лишен права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хотя обычным нарушителям по аналогичным делам приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантер Байден настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда сын действующего президента страны попал под суд. Палата представителей США ранее намеревалась подать жалобу на Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. Он демонстративно проигнорировал два законных вызова и не пришел на свою дачу показаний в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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