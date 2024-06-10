Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

Миллиардер из США Илон Маск предложит проверить участие сына президента страны Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом Маск написал в соцсети.
«Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter). Так миллиардер прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия.
Как говорится в материалах дела, Байден-младший употреблял наркотики, поэтому лишен права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хотя обычным нарушителям по аналогичным делам приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантер Байден настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда сын действующего президента страны попал под суд.
Палата представителей США ранее намеревалась подать жалобу на Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. Он демонстративно проигнорировал два законных вызова и не пришел на свою дачу показаний в декабре.
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