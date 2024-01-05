Палата представителей США подаст жалобу на сына Байдена

Палата представителей США подаст жалобу на сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов.
«Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре», — говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета, передает РИА Новости. Его хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу.
Ранее Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация.
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