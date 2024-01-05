05 января 2024

Палата представителей США подаст жалобу на сына Байдена

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Палата представителей США готовится обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу Фото:

Палата представителей США подаст жалобу на сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов.

«Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре», — говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета, передает РИА Новости. Его хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу.

Ранее Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация.

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Палата представителей США подаст жалобу на сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. «Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре», — говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета, передает РИА Новости. Его хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Ранее Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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