Политика Палата представителей США подаст жалобу на сына Байдена 05 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + Палата представителей США готовится обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу Фото: Анна Майорова © URA.RU Палата представителей США подаст жалобу на сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. «Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре», — говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета, передает РИА Новости. Его хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Ранее Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация. Палата представителей США подаст жалобу на сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. «Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре», — говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета, передает РИА Новости. Его хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Ранее Хантеру предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов; уклонение от оценки; и ложная или фальсифицированная налоговая декларация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям