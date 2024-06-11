Песков высказался о том, считает ли Россия энергообъекты Украины военной целью

Песков: ВС РФ могут воспринимать украинскую энергетику как военную цель

11 июня 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

В некоторых случах армия РФ может считать объекты инфраструктуры Украины военной целью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В некоторых случаях российские военные вправе воспринимать украинские объекты энергетической инфраструктуры военной целью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфрастуктуре. Предметно вопрос нужно обсуждать нашим военным», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова предает корреспондент URA.RU. Он отметил, что такие вопросы остаются именно за ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых случаях российские военные вправе воспринимать украинские объекты энергетической инфраструктуры военной целью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфрастуктуре. Предметно вопрос нужно обсуждать нашим военным», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова предает корреспондент URA.RU. Он отметил, что такие вопросы остаются именно за ВС РФ.