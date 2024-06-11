Песков высказался о том, считает ли Россия энергообъекты Украины военной целью

В некоторых случах армия РФ может считать объекты инфраструктуры Украины военной целью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В некоторых случаях российские военные вправе воспринимать украинские объекты энергетической инфраструктуры военной целью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфрастуктуре. Предметно вопрос нужно обсуждать нашим военным», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова предает корреспондент URA.RU. Он отметил, что такие вопросы остаются именно за ВС РФ.
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