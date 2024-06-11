Песков высказался о том, считает ли Россия энергообъекты Украины военной целью

Песков: ВС РФ могут воспринимать украинскую энергетику как военную цель
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
В некоторых случах армия РФ может считать объекты инфраструктуры Украины военной целью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В некоторых случаях российские военные вправе воспринимать украинские объекты энергетической инфраструктуры военной целью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфрастуктуре. Предметно вопрос нужно обсуждать нашим военным», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова предает корреспондент URA.RU. Он отметил, что такие вопросы остаются именно за ВС РФ.

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В некоторых случаях российские военные вправе воспринимать украинские объекты энергетической инфраструктуры военной целью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфрастуктуре. Предметно вопрос нужно обсуждать нашим военным», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова предает корреспондент URA.RU. Он отметил, что такие вопросы остаются именно за ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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