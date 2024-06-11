Присяжные признали сына Байдена виновным

Сын президента США Джо Байдена Хантер был признан виновным присяжными. Он обвинялся в лжи при заполнении документов на покупку оружия и незаконном его хранении. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Хантера Байдена обвинили в том, что он сделал два ложных заявления при заполнении документов на покупку оружия, заявив, что он не пристрастился к запрещенным наркотикам и не употреблял их. Его также обвинили в незаконном хранении этого оружия в течение 11 дней в качестве потребителя наркотиков», — говорится в материале.
Присяжные вынесли вердикт после недельного рассмотрения дела на федеральном уровне в Делавэре. Процесс сопровождался показаниями как нынешних, так и бывших членов семьи Байдена, рассказывающих о его борьбе с зависимостью.
Ранее миллиардер из США Илон Маск предложил проверить участие Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Так он прокомментировал информацию о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия.
Как известно по материалам дела, Хантер Байден обвиняется во лжи при покупке оружия. Он перед покупкой употреблял наркотики, что автоматически лишает его права на приобретение пистолета. За это Байдену-младшему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, передает RT. Его дело стало первым в истории, когда сын действующего президента оказался перед судом.
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