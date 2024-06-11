11 июня 2024

Армения и США анонсировали отношения на новом уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Армения и США заявили о повышении уровня стратегического партнерства
Армения и США заявили о повышении уровня стратегического партнерства Фото:

Армения и США договорились о повышении уровня диалога до стратегического партнерства. Это следует из совместного заявления обеих стран.

«Армения и США обозначили перспективы для углубления отношений в следующем году, которые будут зафиксированы в меморандуме о стратегическом партнерстве», — отмечается в документе, передает РИА Новости. Заявление появилось по результатам встречи в Ереване, где обсуждались пути укрепления двусторонних связей.

В ближайшее время планируется определить конкретные направления для расширения двустороннего сотрудничества. Обе нации выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества, направленного на поддержание реформ и демократического развития Армении, а также подчеркнули стремление к более тесным связям с Западом. Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку основных принципов суверенитета и территориальной целостности Армении, заложенных в Алма-Атинской декларации.

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Армения и США договорились о повышении уровня диалога до стратегического партнерства. Это следует из совместного заявления обеих стран. «Армения и США обозначили перспективы для углубления отношений в следующем году, которые будут зафиксированы в меморандуме о стратегическом партнерстве», — отмечается в документе, передает РИА Новости. Заявление появилось по результатам встречи в Ереване, где обсуждались пути укрепления двусторонних связей. В ближайшее время планируется определить конкретные направления для расширения двустороннего сотрудничества. Обе нации выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества, направленного на поддержание реформ и демократического развития Армении, а также подчеркнули стремление к более тесным связям с Западом. Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку основных принципов суверенитета и территориальной целостности Армении, заложенных в Алма-Атинской декларации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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