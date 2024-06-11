Армения и США анонсировали отношения на новом уровне

Армения и США договорились о повышении уровня диалога до стратегического партнерства. Это следует из совместного заявления обеих стран.
«Армения и США обозначили перспективы для углубления отношений в следующем году, которые будут зафиксированы в меморандуме о стратегическом партнерстве», — отмечается в документе, передает РИА Новости. Заявление появилось по результатам встречи в Ереване, где обсуждались пути укрепления двусторонних связей.
В ближайшее время планируется определить конкретные направления для расширения двустороннего сотрудничества. Обе нации выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества, направленного на поддержание реформ и демократического развития Армении, а также подчеркнули стремление к более тесным связям с Западом. Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку основных принципов суверенитета и территориальной целостности Армении, заложенных в Алма-Атинской декларации.
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