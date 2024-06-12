В военкоматах Челябинска вручили повестки 20 бывшим мигрантам

Госавтоинспекция Челябинска провела рейд на трассе М5 «Урал», в ходе которого были выявлены и поставлены на воинский учет 20 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Мероприятие проходило с участием сотрудников военного комиссариата, Росгвардии и Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В ходе проверки документов у пассажиров автотранспорта удалось выявить 20 граждан, которые в последующем были препровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного главка полиции добавили, что всего с начала 2024 года благодаря усилиям военных следственных органов на воинский учет в Челябинске поставлено более 700 новых граждан России. Работа по выявлению лиц, обязанных встать на учет, осуществляется на постоянной основе, и планируется продолжение подобных рейдов.
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