12 июня 2024

В военкоматах Челябинска вручили повестки 20 бывшим мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске бывшим мигрантам вручены повестки
В Челябинске бывшим мигрантам вручены повестки Фото:

Госавтоинспекция Челябинска провела рейд на трассе М5 «Урал», в ходе которого были выявлены и поставлены на воинский учет 20 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Мероприятие проходило с участием сотрудников военного комиссариата, Росгвардии и Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проверки документов у пассажиров автотранспорта удалось выявить 20 граждан, которые в последующем были препровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции добавили, что всего с начала 2024 года благодаря усилиям военных следственных органов на воинский учет в Челябинске поставлено более 700 новых граждан России. Работа по выявлению лиц, обязанных встать на учет, осуществляется на постоянной основе, и планируется продолжение подобных рейдов.

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Госавтоинспекция Челябинска провела рейд на трассе М5 «Урал», в ходе которого были выявлены и поставлены на воинский учет 20 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Мероприятие проходило с участием сотрудников военного комиссариата, Росгвардии и Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе проверки документов у пассажиров автотранспорта удалось выявить 20 граждан, которые в последующем были препровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции добавили, что всего с начала 2024 года благодаря усилиям военных следственных органов на воинский учет в Челябинске поставлено более 700 новых граждан России. Работа по выявлению лиц, обязанных встать на учет, осуществляется на постоянной основе, и планируется продолжение подобных рейдов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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