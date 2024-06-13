G7 определила порядок использования российских активов

Страны G7 договорились использовать проценты от конфискации российских активов
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Джорджа Мелони,  stock
G7 не будет конфисковывать активы РФ, а использует проценты, сообщила Джорджа Мелони Фото:

Страны G7 договорились использовать проценты от замороженных российских активов, конфисковать их не будут. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«G7 достигла политического соглашения по активам РФ. Оно касается только использования процентов, не конфискации», — сказала Мелони, пишет ТАСС. Доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева.

Обновлено в 22:48. Информацию о том, что G7 согласилась представить Украине кредит на сумму около 50 млрд евро подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Страны G7 договорились использовать проценты от замороженных российских активов, конфисковать их не будут. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «G7 достигла политического соглашения по активам РФ. Оно касается только использования процентов, не конфискации», — сказала Мелони, пишет ТАСС. Доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Обновлено в 22:48. Информацию о том, что G7 согласилась представить Украине кредит на сумму около 50 млрд евро подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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