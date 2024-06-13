G7 определила порядок использования российских активов

Страны G7 договорились использовать проценты от конфискации российских активов

13 июня 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

G7 не будет конфисковывать активы РФ, а использует проценты, сообщила Джорджа Мелони Фото: Официальный сайт президента Украины Страны G7 договорились использовать проценты от замороженных российских активов, конфисковать их не будут. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «G7 достигла политического соглашения по активам РФ. Оно касается только использования процентов, не конфискации», — сказала Мелони, пишет ТАСС. Доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Обновлено в 22:48. Информацию о том, что G7 согласилась представить Украине кредит на сумму около 50 млрд евро подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны G7 договорились использовать проценты от замороженных российских активов, конфисковать их не будут. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «G7 достигла политического соглашения по активам РФ. Оно касается только использования процентов, не конфискации», — сказала Мелони, пишет ТАСС. Доходы от активов РФ будут использоваться под гарантии кредитования Киева. Обновлено в 22:48. Информацию о том, что G7 согласилась представить Украине кредит на сумму около 50 млрд евро подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.