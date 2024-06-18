Челябинские садоводы пожаловались на стрельбу по заборам

Садоводы СНТ «Касарги» под Челябинском пожаловались в полицию на то, что неизвестный стрелял по их заборам. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что начали проверку.
«На участках находились люди с детьми, чудом никого не задело, пролетело на уровне головы. Пулями пробило металлический забор», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на садоводов СНТ «Касарги».
Хлопки, очень похожие на стрельбу, садоводы услышали в дневное время суток. В тот момент люди работали на участках либо отдыхали на свежем воздухе.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление поступило 16 июня. Участковый проводит проверку. Он опрашивает садоводов. По итогам проверки будет вынесено решение.
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