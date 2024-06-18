Челябинские садоводы пожаловались на стрельбу по заборам

В Челябинске начали проверку после жалоб садоводов СНТ «Касарги» о стрельбе

18 июня 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Полиция начала проверку после стрельбы по заборам в челябинском СНТ Фото: Илья Московец © URA.RU Садоводы СНТ «Касарги» под Челябинском пожаловались в полицию на то, что неизвестный стрелял по их заборам. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что начали проверку. «На участках находились люди с детьми, чудом никого не задело, пролетело на уровне головы. Пулями пробило металлический забор», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на садоводов СНТ «Касарги». Хлопки, очень похожие на стрельбу, садоводы услышали в дневное время суток. В тот момент люди работали на участках либо отдыхали на свежем воздухе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление поступило 16 июня. Участковый проводит проверку. Он опрашивает садоводов. По итогам проверки будет вынесено решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Садоводы СНТ «Касарги» под Челябинском пожаловались в полицию на то, что неизвестный стрелял по их заборам. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что начали проверку. «На участках находились люди с детьми, чудом никого не задело, пролетело на уровне головы. Пулями пробило металлический забор», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на садоводов СНТ «Касарги». Хлопки, очень похожие на стрельбу, садоводы услышали в дневное время суток. В тот момент люди работали на участках либо отдыхали на свежем воздухе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление поступило 16 июня. Участковый проводит проверку. Он опрашивает садоводов. По итогам проверки будет вынесено решение.