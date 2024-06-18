18 июня 2024

Челябинские садоводы пожаловались на стрельбу по заборам

В Челябинске начали проверку после жалоб садоводов СНТ «Касарги» о стрельбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала проверку после стрельбы по заборам в челябинском СНТ Фото:

Садоводы СНТ «Касарги» под Челябинском пожаловались в полицию на то, что неизвестный стрелял по их заборам. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что начали проверку.

«На участках находились люди с детьми, чудом никого не задело, пролетело на уровне головы. Пулями пробило металлический забор», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на садоводов СНТ «Касарги».

Хлопки, очень похожие на стрельбу, садоводы услышали в дневное время суток. В тот момент люди работали на участках либо отдыхали на свежем воздухе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление поступило 16 июня. Участковый проводит проверку. Он опрашивает садоводов. По итогам проверки будет вынесено решение.

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Садоводы СНТ «Касарги» под Челябинском пожаловались в полицию на то, что неизвестный стрелял по их заборам. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что начали проверку. «На участках находились люди с детьми, чудом никого не задело, пролетело на уровне головы. Пулями пробило металлический забор», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на садоводов СНТ «Касарги». Хлопки, очень похожие на стрельбу, садоводы услышали в дневное время суток. В тот момент люди работали на участках либо отдыхали на свежем воздухе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что заявление поступило 16 июня. Участковый проводит проверку. Он опрашивает садоводов. По итогам проверки будет вынесено решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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