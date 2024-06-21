В Аше владельцам коров выдадут электронные пастухи

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцам животных пригрозили штрафами за свободный выгул скота
Владельцам животных пригрозили штрафами за свободный выгул скота Фото:

Жители Аши Челябинской области пожаловались на безнадзорных коров, которые портят клумбы у здания администрации и гадят на тротуары. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что владельцам скота выдадут дополнительные электронные пастухи, а за безнадзорный выгул коров пригрозили штрафами.

«В Аше постоянно ходят коровы, загаживают тротуары, разбрасывают мусор, портят клумбы, даже у здания администрации. Помогите, они уже на людей бросаются!» — сообщили URA.RU местные жители.

В пресс-службе администрации города уточнили, что на следующей неделе мэрия запланировала встречу с собственниками крупного рогатого скота. Стороны обсудят вопросы использования и закупки дополнительных «электронных пастухов», предоставляемых муниципалитетом в адрес владельцев животных.

«Также до владельцев крупного рогатого скота будет доведена информация о составлении административных протоколов за безнадзорный выгул скота в городской черте. Штраф составляет от 1000 и более рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

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Жители Аши Челябинской области пожаловались на безнадзорных коров, которые портят клумбы у здания администрации и гадят на тротуары. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что владельцам скота выдадут дополнительные электронные пастухи, а за безнадзорный выгул коров пригрозили штрафами. «В Аше постоянно ходят коровы, загаживают тротуары, разбрасывают мусор, портят клумбы, даже у здания администрации. Помогите, они уже на людей бросаются!» — сообщили URA.RU местные жители. В пресс-службе администрации города уточнили, что на следующей неделе мэрия запланировала встречу с собственниками крупного рогатого скота. Стороны обсудят вопросы использования и закупки дополнительных «электронных пастухов», предоставляемых муниципалитетом в адрес владельцев животных. «Также до владельцев крупного рогатого скота будет доведена информация о составлении административных протоколов за безнадзорный выгул скота в городской черте. Штраф составляет от 1000 и более рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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