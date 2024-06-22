США закрыли визовый центр России

22 июня 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

США решили закрыть визовый центр России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти США решили закрыть визовый центр России в Вашингтоне. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов. «Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — сказал он, передает ТАСС. Он отметил, что дипломатов также лишили возможности не платить налоги в Штатах. В апреле этого года эксперты говорили, что в США настроены на визовую войну с Россией. По их словам, США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Подчеркивается что ранее подобные попытки уже были. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США решили закрыть визовый центр России в Вашингтоне. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов. «Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — сказал он, передает ТАСС. Он отметил, что дипломатов также лишили возможности не платить налоги в Штатах. В апреле этого года эксперты говорили, что в США настроены на визовую войну с Россией. По их словам, США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Подчеркивается что ранее подобные попытки уже были.