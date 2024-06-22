США закрыли визовый центр России

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США решили закрыть визовый центр России Фото:

Власти США решили закрыть визовый центр России в Вашингтоне. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — сказал он, передает ТАСС. Он отметил, что дипломатов также лишили возможности не платить налоги в Штатах.

В апреле этого года эксперты говорили, что в США настроены на визовую войну с Россией. По их словам, США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Подчеркивается что ранее подобные попытки уже были.

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Власти США решили закрыть визовый центр России в Вашингтоне. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов. «Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — сказал он, передает ТАСС. Он отметил, что дипломатов также лишили возможности не платить налоги в Штатах. В апреле этого года эксперты говорили, что в США настроены на визовую войну с Россией. По их словам, США намерены осуществлять длительное визовое противостояние против российских журналистов, дипломатов и общественных деятелей, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Подчеркивается что ранее подобные попытки уже были.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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