Челябинские полицейские задержали мужчину, который показывал оружие из машины

22 июня 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Задержанного доставили в отдел полиции «Центральный» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске полицейские установили и задержали мужчину, демонстрировавшего из окна машины в центре города предмет, похожий на оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, напугавшего жителей города. В сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой пассажир автомашины демонстрировал предмет, конструктивно схожий с оружием», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчину доставили в отдел полиции «Центральный», где выяснилось, что он демонстрировал пластмассовую игрушку. Опасности этот предмет не представляет, сообщили в полицейском главке. Против нарушителя составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). С мужчиной проведена беседа о недопущении подобных нарушений общественного порядка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские установили и задержали мужчину, демонстрировавшего из окна машины в центре города предмет, похожий на оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, напугавшего жителей города. В сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой пассажир автомашины демонстрировал предмет, конструктивно схожий с оружием», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчину доставили в отдел полиции «Центральный», где выяснилось, что он демонстрировал пластмассовую игрушку. Опасности этот предмет не представляет, сообщили в полицейском главке. Против нарушителя составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). С мужчиной проведена беседа о недопущении подобных нарушений общественного порядка.