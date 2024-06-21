21 июня 2024

Челябинские полицейские задержали мужчину, который показывал оружие из машины

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Обзорная по городу. Пермь , полиция
Задержанного доставили в отдел полиции «Центральный» (архивное фото) Фото:

В Челябинске полицейские установили и задержали мужчину, демонстрировавшего из окна машины в центре города предмет, похожий на оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, напугавшего жителей города. В сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой пассажир автомашины демонстрировал предмет, конструктивно схожий с оружием», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчину доставили в отдел полиции «Центральный», где выяснилось, что он демонстрировал пластмассовую игрушку. Опасности этот предмет не представляет, сообщили в полицейском главке. Против нарушителя составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). С мужчиной проведена беседа о недопущении подобных нарушений общественного порядка.

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В Челябинске полицейские установили и задержали мужчину, демонстрировавшего из окна машины в центре города предмет, похожий на оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские Челябинска оперативно установили и привлекли к ответственности пассажира автомашины, напугавшего жителей города. В сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой пассажир автомашины демонстрировал предмет, конструктивно схожий с оружием», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчину доставили в отдел полиции «Центральный», где выяснилось, что он демонстрировал пластмассовую игрушку. Опасности этот предмет не представляет, сообщили в полицейском главке. Против нарушителя составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). С мужчиной проведена беседа о недопущении подобных нарушений общественного порядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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