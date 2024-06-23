23 июня 2024

В России повысят пошлину за оформление загранпаспорта

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Стоимость госпошлины за загранпаспорт вырастет на 20% Фото:

С 1 июля в России возрастет стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Об этом сообщают «Известия».

«С этого дня госпошлина увеличится на 20%. За выдачу загранпаспорта нового поколения нужно будет заплатить 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет она составит 3 тысячи рублей», — информируют «Известия».

До июля текущего года стоимость оформления документа для взрослых составляет 5 тысяч рублей, а для детей — 2,5 тысячи рублей. Изменение стоимости госпошлины происходит в соответствии с законом об индексации госпошлин, принятым Госдумой в ноябре прошлого года. Первоначально планировалось повышение с 1 января, однако перенос на июль был сделан позже. Процедура оформления документов останется неизменной, и граждане РФ по-прежнему могут иметь два действующих загранпаспорта, при условии что один из них биометрический.

Ранее в МИД РФ сообщили об ошибке, из-за которой могут аннулировать загранпаспорт. Речь идет о неправильном написании букв «е» и «е» в именах. В ведомстве рекомендовали тщательно проверять свои паспорта при получении.

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С 1 июля в России возрастет стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Об этом сообщают «Известия». «С этого дня госпошлина увеличится на 20%. За выдачу загранпаспорта нового поколения нужно будет заплатить 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет она составит 3 тысячи рублей», — информируют «Известия». До июля текущего года стоимость оформления документа для взрослых составляет 5 тысяч рублей, а для детей — 2,5 тысячи рублей. Изменение стоимости госпошлины происходит в соответствии с законом об индексации госпошлин, принятым Госдумой в ноябре прошлого года. Первоначально планировалось повышение с 1 января, однако перенос на июль был сделан позже. Процедура оформления документов останется неизменной, и граждане РФ по-прежнему могут иметь два действующих загранпаспорта, при условии что один из них биометрический. Ранее в МИД РФ сообщили об ошибке, из-за которой могут аннулировать загранпаспорт. Речь идет о неправильном написании букв «е» и «е» в именах. В ведомстве рекомендовали тщательно проверять свои паспорта при получении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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