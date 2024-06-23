В России повысят пошлину за оформление загранпаспорта

24 июня 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Стоимость госпошлины за загранпаспорт вырастет на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 июля в России возрастет стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Об этом сообщают «Известия». «С этого дня госпошлина увеличится на 20%. За выдачу загранпаспорта нового поколения нужно будет заплатить 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет она составит 3 тысячи рублей», — информируют «Известия». До июля текущего года стоимость оформления документа для взрослых составляет 5 тысяч рублей, а для детей — 2,5 тысячи рублей. Изменение стоимости госпошлины происходит в соответствии с законом об индексации госпошлин, принятым Госдумой в ноябре прошлого года. Первоначально планировалось повышение с 1 января, однако перенос на июль был сделан позже. Процедура оформления документов останется неизменной, и граждане РФ по-прежнему могут иметь два действующих загранпаспорта, при условии что один из них биометрический. Ранее в МИД РФ сообщили об ошибке, из-за которой могут аннулировать загранпаспорт. Речь идет о неправильном написании букв «е» и «е» в именах. В ведомстве рекомендовали тщательно проверять свои паспорта при получении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля в России возрастет стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Об этом сообщают «Известия». «С этого дня госпошлина увеличится на 20%. За выдачу загранпаспорта нового поколения нужно будет заплатить 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет она составит 3 тысячи рублей», — информируют «Известия». До июля текущего года стоимость оформления документа для взрослых составляет 5 тысяч рублей, а для детей — 2,5 тысячи рублей. Изменение стоимости госпошлины происходит в соответствии с законом об индексации госпошлин, принятым Госдумой в ноябре прошлого года. Первоначально планировалось повышение с 1 января, однако перенос на июль был сделан позже. Процедура оформления документов останется неизменной, и граждане РФ по-прежнему могут иметь два действующих загранпаспорта, при условии что один из них биометрический. Ранее в МИД РФ сообщили об ошибке, из-за которой могут аннулировать загранпаспорт. Речь идет о неправильном написании букв «е» и «е» в именах. В ведомстве рекомендовали тщательно проверять свои паспорта при получении.