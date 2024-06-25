DPA: Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на пост главы Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйен переназначат на пост главы Еврокомиссии
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.
«Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — сообщило немецкое агентство. Информацию об этом оно распространило в соцсети Х.
Ранее съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. «За» проголосовали 400 делегатов, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.