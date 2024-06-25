DPA: Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на пост главы Еврокомиссии

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Урсулу фон дер Ляйен переназначат на пост главы Еврокомиссии Фото:

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.

«Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — сообщило немецкое агентство. Информацию об этом оно распространило в соцсети Х.

Ранее съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. «За» проголосовали 400 делегатов, передает 360.ru.

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Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA. «Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — сообщило немецкое агентство. Информацию об этом оно распространило в соцсети Х. Ранее съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. «За» проголосовали 400 делегатов, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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