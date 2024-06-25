DPA: Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на пост главы Еврокомиссии

25 июня 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Урсулу фон дер Ляйен переназначат на пост главы Еврокомиссии Фото: Официальный сайт Европарламента Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA. «Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — сообщило немецкое агентство. Информацию об этом оно распространило в соцсети Х. Ранее съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. «За» проголосовали 400 делегатов, передает 360.ru . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA. «Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии», — сообщило немецкое агентство. Информацию об этом оно распространило в соцсети Х. Ранее съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок. «За» проголосовали 400 делегатов, передает 360.ru.