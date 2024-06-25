В Тюмени политологи оценили шансы на победу кандидатов в мэры города

25 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Главу города депутаты выберут 27 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На пост главы Тюмени официально претендуют четыре человека. Конкурсная комиссия одобрила заявки мэра Тобольска Максима Афанасьева, координатора городского отделения ЛДПР Максима Долматова, члена «Коммунистов России» Динара Абукина и заместителя начальника ГУСа Алексея Майера. Кто эти люди и каковы их шансы занять мэрское кресло — в материале URA.RU Динар Абукин стал первым кто подал заявку на пост мэра Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Динар Абукин Партия «Коммунисты России» выдвинула экс-депутата городской думы Тюмени Динара Абукина. Он стал первым кандидатом, который подал документы и одним из двух, заявившем о своем участии официально. Политологи отмечают, что шансы Абукина выиграть в этих выборах довольно слабы. У «Коммунистов России» нет фракции в городской думе, которая оказала бы поддержку, а конфликт партии с КПРФ тоже не будет способствовать успешному набору голосов. Максим Долматов выдвинулся от ЛДПР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Максим Долматов От ЛДПР на выборах мэра будет координатор регионального отделения Максим Долматов. О своем выдвижении он также заявил публично. По мнению политолога Александра Безделова, Долматов и Абукин выдвинули свои кандидатуры скорее ради пиара, нежели с серьезными намерениями победить. Шансы же конкретно Долматова оцениваются достаточно низко. «Хоть у ЛДПР и есть фракция в гордуме, но она недостаточно сильная, чтобы повлиять на результаты голосования. Кроме того, вероятно даже внутри фракции не все проголосуют за Долматова», — прокомментировал выдвижение Долматова Александр Безделов. Алексея Майера называют техкандидатом на выборах главы Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Майер О подаче документов на конкурс замглавы главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер не заявлял публично, однако о его участии стало известно заранее. По данным источников агентства, Майера решили выдвинуть вместо начальника ГУСа Павла Перевалова, которому ранее прочили место главы Тюмени, а сейчас предсказывают перевод на позицию одного из заместителей Александра Моора. Майера считают техническим кандидатом. А его выдвижение называют негласной традицией, по которой на многих выборах тюменских градоначальников присутствовал кандидат от ГУСа. Максима Афанасьева считают фаворитом этих выборов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Максим Афанасьев О том, что Афанасьев будет подавать документы стали говорить еще с момента отставки Руслана Кухарука. Однако руководитель Тобольска не спешил заявлять о выдвижении публично. Собеседники URA.RU сошлись во мнении, что именно он станет новым главой города. В гордуме и администрации его знают еще с момента, когда Афанасьев был заместителем мэра. Опыт градоначальника он получил в качестве руководителя Тобольска. По мнению политолога Льва Березина, именно Афанасьев победит на выборах мэра Тюмени. По словам источников URA.RU, кандидатуру Афанасьева уже согласовали в региональном правительстве. А чиновников городской администрации заранее предупредили о его скором переезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пост главы Тюмени официально претендуют четыре человека. Конкурсная комиссия одобрила заявки мэра Тобольска Максима Афанасьева, координатора городского отделения ЛДПР Максима Долматова, члена «Коммунистов России» Динара Абукина и заместителя начальника ГУСа Алексея Майера. Кто эти люди и каковы их шансы занять мэрское кресло — в материале URA.RU Динар Абукин Партия «Коммунисты России» выдвинула экс-депутата городской думы Тюмени Динара Абукина. Он стал первым кандидатом, который подал документы и одним из двух, заявившем о своем участии официально. Политологи отмечают, что шансы Абукина выиграть в этих выборах довольно слабы. У «Коммунистов России» нет фракции в городской думе, которая оказала бы поддержку, а конфликт партии с КПРФ тоже не будет способствовать успешному набору голосов. Максим Долматов От ЛДПР на выборах мэра будет координатор регионального отделения Максим Долматов. О своем выдвижении он также заявил публично. По мнению политолога Александра Безделова, Долматов и Абукин выдвинули свои кандидатуры скорее ради пиара, нежели с серьезными намерениями победить. Шансы же конкретно Долматова оцениваются достаточно низко. «Хоть у ЛДПР и есть фракция в гордуме, но она недостаточно сильная, чтобы повлиять на результаты голосования. Кроме того, вероятно даже внутри фракции не все проголосуют за Долматова», — прокомментировал выдвижение Долматова Александр Безделов. Алексей Майер О подаче документов на конкурс замглавы главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер не заявлял публично, однако о его участии стало известно заранее. По данным источников агентства, Майера решили выдвинуть вместо начальника ГУСа Павла Перевалова, которому ранее прочили место главы Тюмени, а сейчас предсказывают перевод на позицию одного из заместителей Александра Моора. Майера считают техническим кандидатом. А его выдвижение называют негласной традицией, по которой на многих выборах тюменских градоначальников присутствовал кандидат от ГУСа. Максим Афанасьев О том, что Афанасьев будет подавать документы стали говорить еще с момента отставки Руслана Кухарука. Однако руководитель Тобольска не спешил заявлять о выдвижении публично. Собеседники URA.RU сошлись во мнении, что именно он станет новым главой города. В гордуме и администрации его знают еще с момента, когда Афанасьев был заместителем мэра. Опыт градоначальника он получил в качестве руководителя Тобольска. По мнению политолога Льва Березина, именно Афанасьев победит на выборах мэра Тюмени. По словам источников URA.RU, кандидатуру Афанасьева уже согласовали в региональном правительстве. А чиновников городской администрации заранее предупредили о его скором переезде.