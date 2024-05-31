Мэр Тюмени Руслан Кухарук ушел в отставку

Путин предложил Кухаруку стать губернатором ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук покинул занимаемый им пост. Об этом сообщил журналисты URA.RU, который находится на внеочередном заседании гордумы.

«Сегодня я хотел бы поблагодарить человека, который доверил мне сначала исполнять обязанности, а потом с поддержкой депутатского сообщества возглавить Тюмень. Александр Викторович [Моор], слова благодарности вам за то, что поверили, за то, что все эти шесть лет поддерживали. Мы действительно с большой управленческой командой региона работали как одно целое», — сказал Кухарук.

Кухарук получил последний подарок в роли тюменского мэра. Им стало благодарственное письмо от главы региона Александра Моора.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подала в отставку. После этого президент РФ Владимир Путин предложил Кухаруку стать новым главой округа.