Карен Хачанов вылетел из US Open

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий девятую строчку в мировом рейтинге и обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2020 года, завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025 (US Open), не сумев преодолеть барьер второго круга. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Во втором круге турнира Карен Хачанов уступил польскому теннисисту Камилю Майхшаку, занимающему лишь 76-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) в пользу представителя Польши. В решающем сете Хачанов имел пять матчболов, однако реализовать их не сумел», — пишет портал «Чемпионат».
Встреча Хачанова с Майхшаком продлилась 4 часа и 35 минут. Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435-я ракетка мира — швейцарский теннисист Леандро Риди.
С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке проходит один из ключевых теннисных турниров осеннего сезона — US Open, завершающий цикл соревнований серии «Большого шлема». На нем соберутся ведущие теннисисты планеты. В мужском разряде Россию представляют четыре спортсмена, в то время как в женской сетке выступят сразу 13 российских теннисисток. За всю историю проведения турнира представители России становились обладателями титула четыре раза.
