28 августа 2025

Карен Хачанов вылетел из US Open

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2025
Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2025 Фото:

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий девятую строчку в мировом рейтинге и обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2020 года, завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025 (US Open), не сумев преодолеть барьер второго круга. Об этом сообщает «Чемпионат». 

«Во втором круге турнира Карен Хачанов уступил польскому теннисисту Камилю Майхшаку, занимающему лишь 76-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) в пользу представителя Польши. В решающем сете Хачанов имел пять матчболов, однако реализовать их не сумел», — пишет портал «Чемпионат».

Встреча Хачанова с Майхшаком продлилась 4 часа и 35 минут. Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435-я ракетка мира — швейцарский теннисист Леандро Риди.

С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке проходит один из ключевых теннисных турниров осеннего сезона — US Open, завершающий цикл соревнований серии «Большого шлема». На нем соберутся ведущие теннисисты планеты. В мужском разряде Россию представляют четыре спортсмена, в то время как в женской сетке выступят сразу 13 российских теннисисток. За всю историю проведения турнира представители России становились обладателями титула четыре раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий девятую строчку в мировом рейтинге и обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2020 года, завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025 (US Open), не сумев преодолеть барьер второго круга. Об этом сообщает «Чемпионат».  «Во втором круге турнира Карен Хачанов уступил польскому теннисисту Камилю Майхшаку, занимающему лишь 76-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) в пользу представителя Польши. В решающем сете Хачанов имел пять матчболов, однако реализовать их не сумел», — пишет портал «Чемпионат». Встреча Хачанова с Майхшаком продлилась 4 часа и 35 минут. Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435-я ракетка мира — швейцарский теннисист Леандро Риди. С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке проходит один из ключевых теннисных турниров осеннего сезона — US Open, завершающий цикл соревнований серии «Большого шлема». На нем соберутся ведущие теннисисты планеты. В мужском разряде Россию представляют четыре спортсмена, в то время как в женской сетке выступят сразу 13 российских теннисисток. За всю историю проведения турнира представители России становились обладателями титула четыре раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...