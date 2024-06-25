В Челябинской области ликвидируют свалку, где накопилось 5 млн тонн отходов. Фото

26 июня 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

За 65 лет на свалке накопилось пять миллионов тонн отходов Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области рекультивируют 65-летнюю свалку. Полигон накопил более пяти миллионов тонн бытовых отходов, сообщили URA.RU 26 июня в министерстве экологии региона. «Свалка находится практически в черте города. Ее ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а, значит, в воздух не будет выделяться метан» — заявили в минэко. Работы по ликвидации начали в 2023 году. Сначала отходы выровняли и уплотнили, затем изолировали геосинтетическим экраном. Эти действия позволяют оградить окружающую среду от продуктов разложения и свалочного газа. На полигоне уже установили систему сбора биогаза и фильтрата. Сейчас проводится подготовка плодородного слоя почвы для покрытия свалки. Затем высадят многолетние травы. Рекультивацию магнитогорской свалки планируют завершить до конца года. Ликвидацию свалки завершат в 2024 году telegram-канал минэко Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области рекультивируют 65-летнюю свалку. Полигон накопил более пяти миллионов тонн бытовых отходов, сообщили URA.RU 26 июня в министерстве экологии региона. «Свалка находится практически в черте города. Ее ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а, значит, в воздух не будет выделяться метан» — заявили в минэко. Работы по ликвидации начали в 2023 году. Сначала отходы выровняли и уплотнили, затем изолировали геосинтетическим экраном. Эти действия позволяют оградить окружающую среду от продуктов разложения и свалочного газа. На полигоне уже установили систему сбора биогаза и фильтрата. Сейчас проводится подготовка плодородного слоя почвы для покрытия свалки. Затем высадят многолетние травы. Рекультивацию магнитогорской свалки планируют завершить до конца года.