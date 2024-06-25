25 июня 2024

В Челябинской области ликвидируют свалку, где накопилось 5 млн тонн отходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера в Магнитогорск, мусор, бульдозер, мусоровоз, лето, забор, свалка
За 65 лет на свалке накопилось пять миллионов тонн отходов Фото:

В Магнитогорске Челябинской области рекультивируют 65-летнюю свалку. Полигон накопил более пяти миллионов тонн бытовых отходов, сообщили URA.RU 26 июня в министерстве экологии региона.

«Свалка находится практически в черте города. Ее ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а, значит, в воздух не будет выделяться метан» — заявили в минэко.

Работы по ликвидации начали в 2023 году. Сначала отходы выровняли и уплотнили, затем изолировали геосинтетическим экраном. Эти действия позволяют оградить окружающую среду от продуктов разложения и свалочного газа. На полигоне уже установили систему сбора биогаза и фильтрата.

Сейчас проводится подготовка плодородного слоя почвы для покрытия свалки. Затем высадят многолетние травы. Рекультивацию магнитогорской свалки планируют завершить до конца года.

Ликвидацию свалки завершат в 2024 году
Ликвидацию свалки завершат в 2024 году

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В Магнитогорске Челябинской области рекультивируют 65-летнюю свалку. Полигон накопил более пяти миллионов тонн бытовых отходов, сообщили URA.RU 26 июня в министерстве экологии региона. «Свалка находится практически в черте города. Ее ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а, значит, в воздух не будет выделяться метан» — заявили в минэко. Работы по ликвидации начали в 2023 году. Сначала отходы выровняли и уплотнили, затем изолировали геосинтетическим экраном. Эти действия позволяют оградить окружающую среду от продуктов разложения и свалочного газа. На полигоне уже установили систему сбора биогаза и фильтрата. Сейчас проводится подготовка плодородного слоя почвы для покрытия свалки. Затем высадят многолетние травы. Рекультивацию магнитогорской свалки планируют завершить до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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