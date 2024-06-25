В Магнитогорске Челябинской области рекультивируют 65-летнюю свалку. Полигон накопил более пяти миллионов тонн бытовых отходов, сообщили URA.RU 26 июня в министерстве экологии региона.
«Свалка находится практически в черте города. Ее ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а, значит, в воздух не будет выделяться метан» — заявили в минэко.
Работы по ликвидации начали в 2023 году. Сначала отходы выровняли и уплотнили, затем изолировали геосинтетическим экраном. Эти действия позволяют оградить окружающую среду от продуктов разложения и свалочного газа. На полигоне уже установили систему сбора биогаза и фильтрата.
Сейчас проводится подготовка плодородного слоя почвы для покрытия свалки. Затем высадят многолетние травы. Рекультивацию магнитогорской свалки планируют завершить до конца года.
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