КСП Челябинской области проверит работу администрации Красноармейского района

Сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области начали аудит администрации Красноармейского района. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе палаты.
«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Красноармейском муниципальном районе. Объекты проверки: финансовое управление администрации района и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района», — пояснили в КСП.
В ходе проверки будут проанализированы исполнение бюджета района по доходам, а также организация учета и использования муниципального имущества и земельных участков. Кроме того, ревизоры проконтролируют, насколько полно чиновники района принимали меры по взысканию задолженности по договорам аренды.
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