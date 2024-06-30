КСП Челябинской области проверит работу администрации Красноармейского района

01 июля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Проверка является плановой Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области начали аудит администрации Красноармейского района. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе палаты. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Красноармейском муниципальном районе. Объекты проверки: финансовое управление администрации района и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района», — пояснили в КСП. В ходе проверки будут проанализированы исполнение бюджета района по доходам, а также организация учета и использования муниципального имущества и земельных участков. Кроме того, ревизоры проконтролируют, насколько полно чиновники района принимали меры по взысканию задолженности по договорам аренды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области начали аудит администрации Красноармейского района. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе палаты. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Красноармейском муниципальном районе. Объекты проверки: финансовое управление администрации района и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района», — пояснили в КСП. В ходе проверки будут проанализированы исполнение бюджета района по доходам, а также организация учета и использования муниципального имущества и земельных участков. Кроме того, ревизоры проконтролируют, насколько полно чиновники района принимали меры по взысканию задолженности по договорам аренды.