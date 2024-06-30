30 июня 2024

КСП Челябинской области проверит работу администрации Красноармейского района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Екатеринбург, документы, обручальное кольцо, часы на руке, руки
Проверка является плановой Фото:

Сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области начали аудит администрации Красноармейского района. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе палаты.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Красноармейском муниципальном районе. Объекты проверки: финансовое управление администрации района и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района», — пояснили в КСП.

В ходе проверки будут проанализированы исполнение бюджета района по доходам, а также организация учета и использования муниципального имущества и земельных участков. Кроме того, ревизоры проконтролируют, насколько полно чиновники района принимали меры по взысканию задолженности по договорам аренды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области начали аудит администрации Красноармейского района. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в пресс-службе палаты. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Красноармейском муниципальном районе. Объекты проверки: финансовое управление администрации района и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района», — пояснили в КСП. В ходе проверки будут проанализированы исполнение бюджета района по доходам, а также организация учета и использования муниципального имущества и земельных участков. Кроме того, ревизоры проконтролируют, насколько полно чиновники района принимали меры по взысканию задолженности по договорам аренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...