07 июля 2024

Лидер победившей во Франции коалиции отказался сотрудничать с Макроном

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Меланшон отказался сотрудничать с Макроном
Меланшон отказался сотрудничать с Макроном Фото:

Лидер французской коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон отказался от идеи коалиции с блоком действующего президента страны Эммануэля Макрона после потери последним значительного числа мест в парламенте. Об этом сообщает французский телеканал.

«Не намерены участвовать в таких переговорах», — отметил Меланшон, комментируя возможность сотрудничества с партией Макрона. Его слова прозвучали в эфире BFMTV.

Меланшон ранее призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя. Политик выразил намерение левых провести в жизнь свою программу, не вступая в компромиссы с президентским блоком.

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Лидер французской коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон отказался от идеи коалиции с блоком действующего президента страны Эммануэля Макрона после потери последним значительного числа мест в парламенте. Об этом сообщает французский телеканал. «Не намерены участвовать в таких переговорах», — отметил Меланшон, комментируя возможность сотрудничества с партией Макрона. Его слова прозвучали в эфире BFMTV. Меланшон ранее призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя. Политик выразил намерение левых провести в жизнь свою программу, не вступая в компромиссы с президентским блоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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