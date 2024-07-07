Лидер победившей во Франции коалиции отказался сотрудничать с Макроном

Лидер французской коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон отказался от идеи коалиции с блоком действующего президента страны Эммануэля Макрона после потери последним значительного числа мест в парламенте. Об этом сообщает французский телеканал.
«Не намерены участвовать в таких переговорах», — отметил Меланшон, комментируя возможность сотрудничества с партией Макрона. Его слова прозвучали в эфире BFMTV.
Меланшон ранее призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также потребовал отставки премьер-министра Габриэля Атталя. Политик выразил намерение левых провести в жизнь свою программу, не вступая в компромиссы с президентским блоком.
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