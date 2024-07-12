Все пилоты упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 погибли

Самолет совершал вылет после планового ремонта
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Трое пилотов лайнера Sukhoi Superjet-100, упавшего в Коломенском районе Подмосковья, погибли. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли», — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что самолет совершил вылет после планового ремонта. Судно выполняло тестовый полет. Перед крушением лайнер подал сигнал бедствия.
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