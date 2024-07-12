Все пилоты упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 погибли

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Самолет совершал вылет после планового ремонта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Трое пилотов лайнера Sukhoi Superjet-100, упавшего в Коломенском районе Подмосковья, погибли. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли», — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вылет после планового ремонта. Судно выполняло тестовый полет. Перед крушением лайнер подал сигнал бедствия.

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Трое пилотов лайнера Sukhoi Superjet-100, упавшего в Коломенском районе Подмосковья, погибли. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли», — говорится в сообщении правоохранителей. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что самолет совершил вылет после планового ремонта. Судно выполняло тестовый полет. Перед крушением лайнер подал сигнал бедствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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