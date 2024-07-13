В мире Премьер-министр Австралии призвал Россию «отвалить» после заявлений об арестах за шпионаж Энтони Альбаниз велел России «отвалить» после ареста супругов за шпионаж 13 июля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + Энтони Альбаниз заявил, что Россия вмешивается в дела Австралии Фото: MICK TSIKAS/EPA/ТАСС Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он призвал РФ «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений в связи с арестом супружеской пары за шпионаж, сообщает издание Reuters . «Россия должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру», — сказал Альбаниз в Брисбене. Таким образом австралийский премьер прокомментировал критику РФ за разжигание в австралии «антироссийской паранойи» из-за обвинения российской пары, имеющей австралийское гражданство, в шпионаже. При этом никаких улик пока обнаружено не было. Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать данные, касающиеся австралийской армии. Ее 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для ее пересылки, считает следствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он призвал РФ «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений в связи с арестом супружеской пары за шпионаж, сообщает издание Reuters. «Россия должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру», — сказал Альбаниз в Брисбене. Таким образом австралийский премьер прокомментировал критику РФ за разжигание в австралии «антироссийской паранойи» из-за обвинения российской пары, имеющей австралийское гражданство, в шпионаже. При этом никаких улик пока обнаружено не было. Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать данные, касающиеся австралийской армии. Ее 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для ее пересылки, считает следствие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям