Премьер-министр Австралии призвал Россию «отвалить» после заявлений об арестах за шпионаж

Энтони Альбаниз велел России «отвалить» после ареста супругов за шпионаж
© Служба новостей «URA.RU»
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Энтони Альбаниз заявил, что Россия вмешивается в дела Австралии Фото:

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он призвал РФ «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений в связи с арестом супружеской пары за шпионаж, сообщает издание Reuters.

«Россия должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру», — сказал Альбаниз в Брисбене.

Таким образом австралийский премьер прокомментировал критику РФ за разжигание в австралии «антироссийской паранойи» из-за обвинения российской пары, имеющей австралийское гражданство, в шпионаже. При этом никаких улик пока обнаружено не было.

Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать данные, касающиеся австралийской армии. Ее 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для ее пересылки, считает следствие.

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он призвал РФ «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений в связи с арестом супружеской пары за шпионаж, сообщает издание Reuters. «Россия должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру», — сказал Альбаниз в Брисбене. Таким образом австралийский премьер прокомментировал критику РФ за разжигание в австралии «антироссийской паранойи» из-за обвинения российской пары, имеющей австралийское гражданство, в шпионаже. При этом никаких улик пока обнаружено не было. Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать данные, касающиеся австралийской армии. Ее 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для ее пересылки, считает следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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