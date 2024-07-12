ABC: в Австралии задержали пару из РФ по подозрению в шпионаже

Австралийская супружеская пара была задержана по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает вещательная корпорация ABC. Подозреваемые — граждане Австралии, однако, заявляется, что они родились в РФ.
«Двое граждан Австралии российского происхождения обвиняются в получении материалов Сил обороны Австралии для передачи России», — пишет ABC на своем официальном сайте.
Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать там данные, касающиеся австралийской армии. Её 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для её пересылки.
Однако, как отмечает ABC, у полиции пока нет улик того, что информация действительно передавалась российским властям. Если вина пары будет доказана, им может грозить до 15 лет тюремного заключения.
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