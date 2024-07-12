ABC: в Австралии задержали пару из РФ по подозрению в шпионаже

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Пару задержали по подозрению в шпионаже
Пару задержали по подозрению в шпионаже Фото:

Австралийская супружеская пара была задержана по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает вещательная корпорация ABC. Подозреваемые — граждане Австралии, однако, заявляется, что они родились в РФ.

«Двое граждан Австралии российского происхождения обвиняются в получении материалов Сил обороны Австралии для передачи России», — пишет ABC на своем официальном сайте.

Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать там данные, касающиеся австралийской армии. Её 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для её пересылки.

Однако, как отмечает ABC, у полиции пока нет улик того, что информация действительно передавалась российским властям. Если вина пары будет доказана, им может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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Австралийская супружеская пара была задержана по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает вещательная корпорация ABC. Подозреваемые — граждане Австралии, однако, заявляется, что они родились в РФ. «Двое граждан Австралии российского происхождения обвиняются в получении материалов Сил обороны Австралии для передачи России», — пишет ABC на своем официальном сайте. Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать там данные, касающиеся австралийской армии. Её 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации. Вместе они пытались организовать канал для её пересылки. Однако, как отмечает ABC, у полиции пока нет улик того, что информация действительно передавалась российским властям. Если вина пары будет доказана, им может грозить до 15 лет тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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