В Кремле раскрыли, будет ли Путин звонить Трампу после попытки покушения на него

Песков: Путин не будет звонить Трампу после попытки покушения на него
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
У Владимира Путина нет планов звонить Дональду Трампу, заявил Дмитрий Песков (на фото) Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Президент РФ Владимир Путин не планирует звонить экс-президенту США Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет. Таких планов нет», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Снайпер пытался устранить Трампа 13 июля во время митинга. Все подробности — в материале URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин не планирует звонить экс-президенту США Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Насколько я знаю, нет. Таких планов нет», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Снайпер пытался устранить Трампа 13 июля во время митинга. Все подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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