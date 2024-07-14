В Кремле раскрыли, будет ли Путин звонить Трампу после попытки покушения на него

У Владимира Путина нет планов звонить Дональду Трампу, заявил Дмитрий Песков (на фото)
новость из сюжетаПокушение на Дональда Трампа
Президент РФ Владимир Путин не планирует звонить экс-президенту США Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет. Таких планов нет», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Снайпер пытался устранить Трампа 13 июля во время митинга. Все подробности — в материале URA.RU.
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