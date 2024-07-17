Daily Mail: Трамп верит, что от смерти во время покушения его спас Бог

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Клипарт The White House, приветствие, трамп дональд, трап самолета
Трамп после покушения вышел на путь к вере в Бога Фото:

«Очень близкий» человек к Трампу сказал о его пробуждении после покушения и новом пути к вере в Бога. Об этом сообщила член палаты представителей Мария Салазар.

«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог сохранил ему жизнь и что он — я не уверена, является ли слово „духовный“ подходящим словом или прилагательным. Я не уверена, является ли это более созерцательным. Но я знаю, что он другой человек», — поделилась Салазар DailyMail.

По ее словам, во время благословения в зале суда он закрыл глаза и все время молился, потому что такие события меняют людей полностью. А когда Бог тебе дает вторую жизнь, по другому начинаешь на нее смотреть, отметила она.

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«Очень близкий» человек к Трампу сказал о его пробуждении после покушения и новом пути к вере в Бога. Об этом сообщила член палаты представителей Мария Салазар. «Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог сохранил ему жизнь и что он — я не уверена, является ли слово „духовный“ подходящим словом или прилагательным. Я не уверена, является ли это более созерцательным. Но я знаю, что он другой человек», — поделилась Салазар DailyMail. По ее словам, во время благословения в зале суда он закрыл глаза и все время молился, потому что такие события меняют людей полностью. А когда Бог тебе дает вторую жизнь, по другому начинаешь на нее смотреть, отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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