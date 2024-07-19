ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

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Ситуация вокруг задержания экс-мэра Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман, силовики, мвд
Силовики задержали мужчину, завербованного террористами из Сирии Фото:

В Ессентуках предотвращен теракт. По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии планировал устроить взрыв и уехать в Сирию.

«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ. Информацию приводит РИА Новости.

По данным силовиков, мужчина изучил автовокзал, подобрал место для взрыва. Он уже приобрел составные части, химвещества и поражающие элементы. После теракта подозреваемый хотел сбежать в Сирию и вступить в ряды террористов, добавили в ФСБ. Его задержали и предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело.

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В Ессентуках предотвращен теракт. По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии планировал устроить взрыв и уехать в Сирию. «Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ. Информацию приводит РИА Новости. По данным силовиков, мужчина изучил автовокзал, подобрал место для взрыва. Он уже приобрел составные части, химвещества и поражающие элементы. После теракта подозреваемый хотел сбежать в Сирию и вступить в ряды террористов, добавили в ФСБ. Его задержали и предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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