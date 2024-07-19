ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

В Ессентуках предотвращен теракт. По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии планировал устроить взрыв и уехать в Сирию.
«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ. Информацию приводит РИА Новости.
По данным силовиков, мужчина изучил автовокзал, подобрал место для взрыва. Он уже приобрел составные части, химвещества и поражающие элементы. После теракта подозреваемый хотел сбежать в Сирию и вступить в ряды террористов, добавили в ФСБ. Его задержали и предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.