Как справиться с болью в спине

Punch: для здоровой спины важны вес тела и правильные нагрузки

20 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Избыточная масса тела может быть причиной постоянных болей в спине, сообщает врач Сильвестр Икисемоджи Фото: Размик Закарян © URA.RU Исследования показывают, что примерно 80 процентов населения во всем мире испытывают боль в спине в какой-то момент своей жизни. Доктор Сильвестр Икисемоджи выделил несколько советов, которые помогут избежать неприятных ощущений. Важно поддерживать форму Из-за низкой физической нагрузки или ее отсутствия вовсе, происходит ослабление мышц живота и позвоночника, что может привести к серьезным заболеваниям. Постепенная дегенерация качества этих мышц вызывает боли в спине. Врач Сильвестр Икисемоджи рекомендует регулярно делать упражнения с участием мышц спины, живота и ягодиц. Они способствуют укреплению спины и красивой осанке. Об этом он рассказал газете Punch . Иметь здоровый вес Избыточный вес добавляет дополнительную нагрузку на позвоночник, а также на поясницу. Позвоночник чрезмерно смещается внутрь, что вызывает сильную боль в спине. Характер боли может варьироваться от тупой постоянной до острой, интенсивной, которая может быть настолько сильной, что взрослый человек не в состоянии будет самостоятельно стоять прямо или ходить. Это, в свою очередь, может привести к атрофии мышц. Отказаться от курения Курение сигарет вредит не только сердцу и легким, но и позвоночнику. Несколько исследований показывают, что никотин вызывает сужение артерий и снижает приток крови к позвонкам и позвоночным дискам. Более того, он также снижает плотность костей посредством прямого действия и стимулирует разрушение спинной ткани, что еще больше усиливает боль в спине. Снизить нагрузку на спину Ношение груза весом более 1,3 кг может привести к чрезмерной нагрузке на позвоночник. Боль в верхней части спины обычно вызвана повреждением связок и мышц, которые крепятся к позвонкам. Это может быть вызвано также поднятием тяжестей руками. По этой причине рекомендуется не носить слишком тяжелые рюкзаки в течение долгого времени. Доктор отмечает, что растяжения спины и вывихи являются распространенными причинами боли в пояснице. Практиковать полезные привычки для спины Врач Икисемоджи рекомендует носить сумки с отделениями разного размера для равномерного распределения веса. Если потребуется нести тяжелый груз, он советует выбирать ту, которая имеет набедренный ремень для дополнительной поддержки. Кроме того, не стоит долго сидеть в одном и том же положении. Стоит чаще ходить пешком и подтягиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исследования показывают, что примерно 80 процентов населения во всем мире испытывают боль в спине в какой-то момент своей жизни. Доктор Сильвестр Икисемоджи выделил несколько советов, которые помогут избежать неприятных ощущений. Из-за низкой физической нагрузки или ее отсутствия вовсе, происходит ослабление мышц живота и позвоночника, что может привести к серьезным заболеваниям. Постепенная дегенерация качества этих мышц вызывает боли в спине. Врач Сильвестр Икисемоджи рекомендует регулярно делать упражнения с участием мышц спины, живота и ягодиц. Они способствуют укреплению спины и красивой осанке. Об этом он рассказал газете Punch. Избыточный вес добавляет дополнительную нагрузку на позвоночник, а также на поясницу. Позвоночник чрезмерно смещается внутрь, что вызывает сильную боль в спине. Характер боли может варьироваться от тупой постоянной до острой, интенсивной, которая может быть настолько сильной, что взрослый человек не в состоянии будет самостоятельно стоять прямо или ходить. Это, в свою очередь, может привести к атрофии мышц. Курение сигарет вредит не только сердцу и легким, но и позвоночнику. Несколько исследований показывают, что никотин вызывает сужение артерий и снижает приток крови к позвонкам и позвоночным дискам. Более того, он также снижает плотность костей посредством прямого действия и стимулирует разрушение спинной ткани, что еще больше усиливает боль в спине. Ношение груза весом более 1,3 кг может привести к чрезмерной нагрузке на позвоночник. Боль в верхней части спины обычно вызвана повреждением связок и мышц, которые крепятся к позвонкам. Это может быть вызвано также поднятием тяжестей руками. По этой причине рекомендуется не носить слишком тяжелые рюкзаки в течение долгого времени. Доктор отмечает, что растяжения спины и вывихи являются распространенными причинами боли в пояснице. Врач Икисемоджи рекомендует носить сумки с отделениями разного размера для равномерного распределения веса. Если потребуется нести тяжелый груз, он советует выбирать ту, которая имеет набедренный ремень для дополнительной поддержки. Кроме того, не стоит долго сидеть в одном и том же положении. Стоит чаще ходить пешком и подтягиваться.