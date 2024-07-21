В лагере «Магистраль» в Кемеровской области массово отравились отдыхающие дети

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей, отдыхавших в санатории-профилaктории «Магистраль» в городе Салаир. Об этом рассказали в региональном СУ СК России.
«В санатории-профилактории „Магистраль“ в Салаире произошло массовое заболевание детей», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что, по предварительным данным, за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители начали проверку по данному инциденту. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», заключили в пресс-службе ведомства.
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