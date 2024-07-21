РБК: Банк России повысит ключевую ставку до 18%

Центробанк России собирается повысить ключевую ставку до 18% уже в ближайшее время. Об этом рассказал источник из финансовой сферы.
«На заседании Банка России 26 июля планируется повысить ключевую ставку с 16 до 18%. Этот шаг необходим для коррекции инфляции», — передает РБК со ссылкой на свои источники.
Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получая кредит от Центробанка, уже коммерческие банки дают займы потребителям под более высокий процент. Из этого следует, что чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты. Люди меньше берут деньги в кредит, в связи с чем понижается спрос граждан на товары.
Ранее сообщалось, что Банк России использует ключевую ставку для коррекции инфляции. В конечном итоге данный процесс влияет на темп прироста потребительских цен. При снижении ставок становится проще финансировать текущие расходы за счет кредитов. При повышении ставок, напротив, увеличивается привлекательность депозитов и снижается спрос на займы.
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