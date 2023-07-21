К чему приведет повышение ключевой ставки

Повышение ставки ЦБ приводит к снижению спроса граждан на товары

21 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

До конца года прогнозируется очередное повышение ставки ЦБ Фото: Алексей Андронов © URA.RU Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5% До этого ставка сохранялась на уровне 7,5% годовых. URA.RU поясняет, к чему приведет такое резкое повышение. К чему приведет повышение ключевой ставки? Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получая кредит от Центробанка, уже коммерческие банки дают кредиты потребителям под более высокий процент. Из этого следует, что чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты. Люди меньше берут деньги в кредит, в связи с чем понижается спрос граждан на товары. Все это по итогу приводит к замедлению экономики и производства, а также снижению покупательной способности граждан. «Повышение ставки ЦБ повлечет за собой и рост ставок по депозитам и кредитам. Они прибавят в среднем на 0,5—1,5% к текущим показателям. Ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки до конца года, а следовательно, и последующего роста процентных ставок на займы и вклады», — подчеркнул генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» и эксперт по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, ставки по вкладам и кредитам будут повышены в прямой пропорции. Это связано с зависимостью банковского инструментария от ключевой процентной ставки. Влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию Банк России использует ключевую ставку для влияния на инфляцию. В конечном итоге данный процесс влияет на темп прироста потребительских цен. При снижении ставок становится проще финансировать текущие расходы за счет кредитов. При повышении ставок, напротив, увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитования. Долгосрочная цель ЦБ — инфляция в 4% годовых. Ее хотят достичь уже в следующем году. В этом случае ключевая ставка будет составлять 5—6% годовых. Экономисты отмечают, что Центробанк держит руку на пульсе и его цель заключается в том, чтобы контролировать не текущую инфляцию, а ту, которая ожидается в будущем. По данным Росстата, годовая инфляция уже составляет почти 4% и постепенно ускоряется. На начало июля инфляция в РФ составила 3,4%. «Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности производства во многих отраслях», — отмечается в официальном заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5% До этого ставка сохранялась на уровне 7,5% годовых. URA.RU поясняет, к чему приведет такое резкое повышение. Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получая кредит от Центробанка, уже коммерческие банки дают кредиты потребителям под более высокий процент. Из этого следует, что чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты. Люди меньше берут деньги в кредит, в связи с чем понижается спрос граждан на товары. Все это по итогу приводит к замедлению экономики и производства, а также снижению покупательной способности граждан. «Повышение ставки ЦБ повлечет за собой и рост ставок по депозитам и кредитам. Они прибавят в среднем на 0,5—1,5% к текущим показателям. Ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки до конца года, а следовательно, и последующего роста процентных ставок на займы и вклады», — подчеркнул генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» и эксперт по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, ставки по вкладам и кредитам будут повышены в прямой пропорции. Это связано с зависимостью банковского инструментария от ключевой процентной ставки. Банк России использует ключевую ставку для влияния на инфляцию. В конечном итоге данный процесс влияет на темп прироста потребительских цен. При снижении ставок становится проще финансировать текущие расходы за счет кредитов. При повышении ставок, напротив, увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитования. Долгосрочная цель ЦБ — инфляция в 4% годовых. Ее хотят достичь уже в следующем году. В этом случае ключевая ставка будет составлять 5—6% годовых. Экономисты отмечают, что Центробанк держит руку на пульсе и его цель заключается в том, чтобы контролировать не текущую инфляцию, а ту, которая ожидается в будущем. По данным Росстата, годовая инфляция уже составляет почти 4% и постепенно ускоряется. На начало июля инфляция в РФ составила 3,4%. «Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности производства во многих отраслях», — отмечается в официальном заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.