Владельцем игры с хомяком Hamster Kombat оказался бизнесмен из Петербурга

22 июля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владелец игры Hamster Kombat попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга 33-летний Эдуард Гуринович является владельцем игры Hamster Kombat. Об этом сообщает Mash. «Товарный знак Hamster Kombat зарегистрировали в Роспатенте. Это сделал IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга, 33-летний Эдуард Гуринович. Вероятно, он может быть одним из создателей „хомяка“», — поделились в Mash. В 2019 году Эдуард попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Он был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney. Ранее сообщалось, что в России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка». Причиной является «манипулирование и использование психологии граждан». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга 33-летний Эдуард Гуринович является владельцем игры Hamster Kombat. Об этом сообщает Mash. «Товарный знак Hamster Kombat зарегистрировали в Роспатенте. Это сделал IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга, 33-летний Эдуард Гуринович. Вероятно, он может быть одним из создателей „хомяка“», — поделились в Mash. В 2019 году Эдуард попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Он был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney. Ранее сообщалось, что в России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка». Причиной является «манипулирование и использование психологии граждан».