Владельцем игры с хомяком Hamster Kombat оказался бизнесмен из Петербурга

IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга 33-летний Эдуард Гуринович является владельцем игры Hamster Kombat. Об этом сообщает Mash.
«Товарный знак Hamster Kombat зарегистрировали в Роспатенте. Это сделал IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга, 33-летний Эдуард Гуринович. Вероятно, он может быть одним из создателей „хомяка“», — поделились в Mash.
В 2019 году Эдуард попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Он был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка». Причиной является «манипулирование и использование психологии граждан».
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