Владельцем игры с хомяком Hamster Kombat оказался бизнесмен из Петербурга

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Владелец игры Hamster Kombat попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Фото:

IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга 33-летний Эдуард Гуринович является владельцем игры Hamster Kombat. Об этом сообщает Mash.

«Товарный знак Hamster Kombat зарегистрировали в Роспатенте. Это сделал IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга, 33-летний Эдуард Гуринович. Вероятно, он может быть одним из создателей „хомяка“», — поделились в Mash.

В 2019 году Эдуард попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Он был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка». Причиной является «манипулирование и использование психологии граждан».

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IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга 33-летний Эдуард Гуринович является владельцем игры Hamster Kombat. Об этом сообщает Mash. «Товарный знак Hamster Kombat зарегистрировали в Роспатенте. Это сделал IT-бизнесмен из Санкт-Петербурга, 33-летний Эдуард Гуринович. Вероятно, он может быть одним из создателей „хомяка“», — поделились в Mash. В 2019 году Эдуард попал в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes. Он был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney. Ранее сообщалось, что в России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка». Причиной является «манипулирование и использование психологии граждан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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