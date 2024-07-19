В России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка»

Депутат Аксаков: мошенническую игру Hamster Kombat необходимо запретить в России

19 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

По словам депутата Анатолия Аксакова, игра Hamster Kombat является мошенничеством Фото: Илья Московец © URA.RU Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — сообщил он в интервью «Парламентской газете». По словам Аксакова, под влиянием этой «манипуляции» оказались те, «кто и работать толком не хочет», а надеется на легкий заработок в интернете. Новость по теме Hamster Kombat: что это такое, можно ли заработать, играя в хомяков, и как вывести деньги Ранее в Telegram появилась игра Hamster Kombat, в которой надо нажимать на хомяка, чтобы получить очки, которые впоследствии (как утверждают разработчики) можно будет преобразовать в криптовалюту и превратить в реальные деньги. Однако пока что неизвестна стоимость криптовалюты. Игра не является лицензированным проектом, личности разработчиков скрываются. Платформа стала крайне популярной и набрала 78 миллионов игроков. Для регистрации в ней требуется аккаунт Telegram, к которому многие пользователи привязали номера телефонов. специалисты утверждают, что этим могут воспользоваться мошенники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — сообщил он в интервью «Парламентской газете». По словам Аксакова, под влиянием этой «манипуляции» оказались те, «кто и работать толком не хочет», а надеется на легкий заработок в интернете. Ранее в Telegram появилась игра Hamster Kombat, в которой надо нажимать на хомяка, чтобы получить очки, которые впоследствии (как утверждают разработчики) можно будет преобразовать в криптовалюту и превратить в реальные деньги. Однако пока что неизвестна стоимость криптовалюты. Игра не является лицензированным проектом, личности разработчиков скрываются. Платформа стала крайне популярной и набрала 78 миллионов игроков. Для регистрации в ней требуется аккаунт Telegram, к которому многие пользователи привязали номера телефонов. специалисты утверждают, что этим могут воспользоваться мошенники.