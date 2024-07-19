В России хотят запретить игру Hamster Kombat, где надо «тапать хомяка»

Депутат Аксаков: мошенническую игру Hamster Kombat необходимо запретить в России
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По словам депутата Анатолия Аксакова, игра Hamster Kombat является мошенничеством Фото:

Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — сообщил он в интервью «Парламентской газете». По словам Аксакова, под влиянием этой «манипуляции» оказались те, «кто и работать толком не хочет», а надеется на легкий заработок в интернете.

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Hamster Kombat: что это такое, можно ли заработать, играя в хомяков, и как вывести деньги

Ранее в Telegram появилась игра Hamster Kombat, в которой надо нажимать на хомяка, чтобы получить очки, которые впоследствии (как утверждают разработчики) можно будет преобразовать в криптовалюту и превратить в реальные деньги. Однако пока что неизвестна стоимость криптовалюты. Игра не является лицензированным проектом, личности разработчиков скрываются.

Платформа стала крайне популярной и набрала 78 миллионов игроков. Для регистрации в ней требуется аккаунт Telegram, к которому многие пользователи привязали номера телефонов. специалисты утверждают, что этим могут воспользоваться мошенники.

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Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — сообщил он в интервью «Парламентской газете». По словам Аксакова, под влиянием этой «манипуляции» оказались те, «кто и работать толком не хочет», а надеется на легкий заработок в интернете. Ранее в Telegram появилась игра Hamster Kombat, в которой надо нажимать на хомяка, чтобы получить очки, которые впоследствии (как утверждают разработчики) можно будет преобразовать в криптовалюту и превратить в реальные деньги. Однако пока что неизвестна стоимость криптовалюты. Игра не является лицензированным проектом, личности разработчиков скрываются. Платформа стала крайне популярной и набрала 78 миллионов игроков. Для регистрации в ней требуется аккаунт Telegram, к которому многие пользователи привязали номера телефонов. специалисты утверждают, что этим могут воспользоваться мошенники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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