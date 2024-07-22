Daily Sabah: Эрдоган и Асад встретятся в Москве впервые за многие годы

22 июля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Путин может стать посредником на переговорах Турции и Сирии Фото: Официальный сайт Президента РФ Первая за многие годы встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада может пройти в Москве в августе. Об этом сообщили источники Daily Sabah, знакомые с вопросом. «По данным источников, долгожданная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, как ожидается, состоится в Москве», — передает издание. Источники уточняют, что российский лидер может стать посредником на переговорах. Также на встрече может присутствовать премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани может быть приглашен Официальных подтверждений этому нет. Кремль пока не отреагировал на информацию. О том, что Москва может примирить Турцию и Сирию, сообщали собеседники URA.RU. Готовность к встрече с Эрдоганом Асад выражал в середине июля, подчеркнув, что переговоры должны соответствовать национальным интересам Сирии. Эрдоган также сообщал, что турецкий МИД готовится к переговорам. Он уточнял, что Анкара не стремится вмешиваться во внутренние дела Сирии. Асад также утверждал, что Дамаск открыт для инициатив по улучшению отношений. Отношения между прежними союзниками Турцией и Сирией серьезно обострились в 2012 года. Тогда сирийская армия сбила турецкий самолет F-16, заявив, что истребитель нарушил воздушное пространство. В ответ на это правительство Турции решили увеличить военный контингент на границе. В октябре 2019 года Анкара объявила о проведении военной операции «Источник мира» против курдов в Сирии, у своей границы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая за многие годы встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада может пройти в Москве в августе. Об этом сообщили источники Daily Sabah, знакомые с вопросом. «По данным источников, долгожданная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, как ожидается, состоится в Москве», — передает издание. Источники уточняют, что российский лидер может стать посредником на переговорах. Также на встрече может присутствовать премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани может быть приглашен Официальных подтверждений этому нет. Кремль пока не отреагировал на информацию. О том, что Москва может примирить Турцию и Сирию, сообщали собеседники URA.RU. Готовность к встрече с Эрдоганом Асад выражал в середине июля, подчеркнув, что переговоры должны соответствовать национальным интересам Сирии. Эрдоган также сообщал, что турецкий МИД готовится к переговорам. Он уточнял, что Анкара не стремится вмешиваться во внутренние дела Сирии. Асад также утверждал, что Дамаск открыт для инициатив по улучшению отношений. Отношения между прежними союзниками Турцией и Сирией серьезно обострились в 2012 года. Тогда сирийская армия сбила турецкий самолет F-16, заявив, что истребитель нарушил воздушное пространство. В ответ на это правительство Турции решили увеличить военный контингент на границе. В октябре 2019 года Анкара объявила о проведении военной операции «Источник мира» против курдов в Сирии, у своей границы.